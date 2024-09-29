經濟日報社論／日政壇大驚奇 引領金融走向

上周五日本自民黨在史上最多九人參選的激烈競爭後，前幹事長石破茂勝出，即將就任新首相。 歐新社

上周五日本自民黨在史上最多九人參選的激烈競爭後，前幹事長石破茂勝出，即將就任新首相。金融市場對於石破的當選反應激烈；當選瞬間，日圓匯率從1美元兌換146日圓，急速升值到142日圓。

當晚大阪交易所的日經指數期貨交易，開盤後湧入超大量賣單，觸發熔斷機制，交易一度停止，最後收盤期貨指數暴跌2,410點，跌幅6%以上。石破新首相亮相後，為何日圓急升且日股期貨暴跌，引發廣泛討論。

這次選戰因為參選人多，無人在第一階段獲得半數以上票數，由最高票高市早苗經濟安保大臣與次高票石破茂進入第二階段對決。以安倍經濟學使徒自居的高市，在競選期間說現在搞升息的人是笨蛋，公然與日銀的升息政策唱反調，而石破則是在7月日銀升息時表示「循序走向有利息的世界是正確的政策」，認可日銀的升息。

由於選戰以來高市的優勢明顯，市場預期高市當選後，日銀恐怕難以繼續升息，投票前十天日圓匯率從142緩貶到146。但最後由第一輪次高票的石破翻轉戰局，日銀未來升息的首相官邸壓力頓時消失，日圓急升回142。

由於日圓的急速升值，市場擔心日股主力的出口產業，收益會減少，日經指數期貨晚間遭遇到強大賣壓。不過日經新聞也分析，日經指數期貨的崩盤，跟石破的增稅立場有關。

日本股市一向對增稅沒有好感，即將卸任的岸田首相，在2021年9月自民黨總裁勝選時，曾經拋出加強課稅金融所得的想法，結果東京股市連跌八天。最後岸田的金融課稅構想也就不了了之。

石破的主要政策是加強日本國防安全，以及發展地方經濟的「地方創生」，這兩項主力政策都需要財政支持。石破在競選期間也表明，法人稅與金融所得稅是將來可能的新增稅收。一旦石破落實增稅政策，日企的稅後盈餘會減少，股市也可能因為賦稅增加而減少熱度，都是利空消息，也難怪石破當選當晚日經指數期貨暴跌。

雖然日本金融市場大動盪，台灣的產官學界與投資人無需慌亂，冷靜看待即可。首先石破的尊重日銀升息與加稅立場，其實與現任的岸田政府一致；亦即日本雖然換了首相，但基本經濟與財政方針是延續的，並沒有政策大轉變的風險。

再者，石破也知道加稅政策不討人喜歡，並且短期內就會有眾議院解散改選，明年7月底後也有參議院大選。石破若不想因為國會選舉失敗而被迫下野自民黨總裁，在明年參議院大選結束之前，是不會硬推不受歡迎的加稅法案。

此外，在8月上旬因為日銀升息與總裁鷹派發言，使日圓套利交易資金大撤退，日經指數在三個交易日從3萬8,000暴跌7,000多點，但也在之後的八個交易日回升到3萬8,000以上。在這波日股回升的過程中，日本企業回購股票是帶動主力。

在東京證交所要求上市企業有義務，維持股價淨值比在1以上的市場環境下，因為過去幾年弱勢日圓而口袋滿滿的日企，成為日股下跌的最重要支撐者。加上8月股災後，日經指數過低會有企業回購買盤的經驗已被市場廣泛認知，日股過度修正時的承接者應該會不少。因此這次日經指數期貨的崩盤，應只是短期的市場調整，演變成金融風暴的機會很低。我們要注意的是，不久後的日本眾議院大選，選後不管是自民黨總裁的石破，或是立憲民主黨代表的野田佳彦，誰當選新首相，這兩位在利率政策上基本上都是尊重日銀的升息方針。

在未來數年，日銀的升息方向將不會有來自首相官邸的壓力，這是日銀從2012年安倍首相上台後失去利率政策主導權後，難得的黃金時刻。現在日本市場多數預測今年12月日銀政策利率會從0.25%調升到0.5%，看來實現的機會是愈來愈高了。