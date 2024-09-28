聯合報黑白集／要開戰了嗎？

時隔數十年，共軍25日首度向太平洋海域全射程試射洲際彈道飛彈，引起各界高度關注。 圖／取自「中國軍號」微信公眾號 「要開戰了嗎？」這不只是網民在酸，看到新聞報導的阿嬤也在問。

中共試射洲際彈道飛彈，展現戰略威懾力，提醒美國，共軍具備核報復能力。當天，日本護衛艦首次通過台海，澳洲和紐西蘭的軍艦同時間也通過台海，三國會合南海演習。

台灣不再是隔海觀戰，戰火已燒到門口。前一天，賴清德總統出席福摩薩學院民防訓練，宣示台灣絕不可能簽署和平協議，要以備戰來避戰，還當場脫掉西裝，參加防災避難、社區兵推和擔架操作。隔天，賴總統臉書貼出「有準備、有保庇」的錄製節目，教導民眾民防知識。

接著，賴清德主持的全社會防衛韌性委員會議登場，宣布要培訓四十萬民力，必要時支援軍事行動。蔡政府曾痛斥「今日烏克蘭，明日台灣」之說為認知作戰；賴政府的國安會不演了，坦承借鏡烏克蘭，結合民間組織，投入全社會防衛。

烏克蘭經驗之一，就是軍隊和武器部署在社區、民宅，釀成人道災難。為免社會恐慌，內政部長劉世芳製造假消息，說宮廟囤彈藥是假消息；說是要全社會防衛，劉世芳先對全社會進行認知作戰。

兩岸緊張，台海詭譎，開戰氛圍似乎愈來愈濃。許多人都願意為捍衛中華民國而戰，為維護台灣民主自由而戰，但看到國家領導人一手放火，一手防災，全社會都不知道要如何防衛。