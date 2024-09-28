聯合報社論／偵辦超思案別打假球，前朝幾案也還靜悄悄

檢調單位偵辦超思案拖了一年，迄今未傳喚時任農業部長陳吉仲（左）、畜產會董事長林聰賢（右），令人質疑偵查虛晃一招。 圖／聯合報系資料照片 台北地檢署偵辦超思進口蛋疑案，多名被告被傳喚、交保，其中包括三位公務員。不過，從偵辦過程、時機或目前傳喚層級看，實在看不出檢調面對綠色執政相關弊案時，有偵辦到底的決心；甚至讓人懷疑，此次偵辦動作恐怕只是為了「洗白」綠營政治人物、設立防火牆而已。

超思案起因，是去年雞蛋短缺期間，超思受農業部前身農委會委託，進口了八千多萬顆雞蛋，獲利高達數千萬元；由於超思資本額僅五十萬元，又是新設立公司，隨即引發各方質疑。直至去年九月，各種內幕諸如超思「一人公司」、大量進口蛋被銷毀、尋找蛋商進口雞蛋過程疑似圖利等情事，逐一被揭發，此案亦演變成選舉攻防焦點。

但對於相關質疑，當時檢調均視而不見，綠營更是從時任行政院長陳建仁，到農業部、衛福部官員及民進黨立委，都大力護航，甚至指質疑者散播假訊息、進行認知作戰。立委雖早在去年九月就向監察院舉發，但監院相隔一年，遲至今年八月才完成調查報告並糾正相關單位，避過選舉敏感時期。

迄今北檢傳喚對象，除相關的超思、亮采公司負責人，公務部門只有時任畜產會、農業部的中、低階官員；真正做決策的畜產會前董事長林聰賢、農業部前後任部長陳吉仲、陳駿季，宛如與本案全然無關。難怪各方都質疑，北檢辦超思案只是「打假球」。如果最後真的只起訴幾名低階官員和業者，也就順勢為政治人物「洗白」了。

然而，民進黨想以北檢偵辦超思案，來證明司法並無不公，完全騙不了人。超思案「遲來的偵辦」，證明的是民進黨當初大力推動與護航的政策，確實疑雲重重；當初的護航者，就算不是共犯結構，也是幫兇。

事實上，在野黨質疑蔡政府時期的幾個大弊案中，從牽涉層級、金額和案情輕重來看，超思案可能是最小的案子。其他如疫苗案、快篩案或綠能案等，是否涉及不當決策、政策疏失或人謀不臧，都亟待釐清。但這諸多疑案，不是大案小辦，就是輕描淡寫一筆帶過。

疫情期間，蔡政府為核准高端疫苗，阻擋進口疫苗採購，以及高端釋出諸多假利多涉及炒股等情事，均非空穴來風。立委和民間人士紛紛提出檢舉，北檢卻於去年就偵結其中六十餘案，全部「無涉不法」，僅辦了無關痛癢的內線交易案。監察院的調查報告，雖對疫苗諸多決策提出質疑，卻連糾正案都未提出。如果這不是放水，什麼才是放水？

又如快篩案，監察院和檢調也只辦了被明確揭露的「陸製快篩混充案」。至於准駁快篩申請是否涉及不當或不法，則無下文。例如「小吃店快篩案」到底為何許可？「口水快篩」僅核准由高端大股東公司提出之申請，標準究竟為何？對這種種「發國難財」的行徑，司法檢調靜悄悄。

此外，蔡政府為推動非核家園，大開綠電大門，造成弊案四起。檢調在各縣市查察綠電弊案雖有一定成果，但綠電弊案核心，仍是若干與民進黨關係密切的「綠色企業」大發其財、一枝獨秀的詭異情狀。所謂的「國產化」，也成了圖利的避雷針。綠色企業獲利之道，與其綿密的政商關係脫不了關係，但司法檢調仍然隱形。是否遇到決策高層的「深水區」，司法就會轉彎？

司法揭弊打弊，國人絕對支持。賴政府如確有藉由司法調查前朝弊案、澄清吏治的決心，只靠單一個案、找基層官員開刀絕對不夠。不設上限、不限範圍讓司法放手偵辦所有可疑的弊案，才是重塑司法公正形象的唯一途徑。