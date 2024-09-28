經濟日報社論／企業家過度介入政治 恐亂了套

馬斯克的政治癮頭愈來愈大，不僅運用社群平台在全球投射右翼思想的言論，而且狂熱支持川普到口不擇言地步。 美聯社

政治與企業的關係密不可分，政治影響企業的經營環境，企業家的支持與捐獻給政治人物的選舉增添柴火。企業家關心甚至介入政治是理所當然的，但政治與企業仍應保有一定的分際，企業家與政治人物之間也應保持一定的距離，如果打破分際，界線模糊，就會亂了套，難免對政治與企業帶來不良影響。

政治與企業關係如果亂了套，首先將造成政治風氣的敗壞，助長官商勾結，也可能扭曲政府基於整體考量的理性決策，或者擾亂公權力執行的方向與力度；另一方面，企業家如果過度熱中政治，有可能妨礙本業的經營，甚至誤入自己並不擅長的領域，而對企業或本人造成傷害。

台灣企業家過度介入政治而帶來不良後果的情事不勝枚舉。歷來此起彼落的官商勾結只是冰山一角，無論政府的決策、執行以及法律的制定，到處留有官商勾連的鑿痕，帶來的紛擾也層出不窮。早先典型的案例是十信老闆蔡辰洲從介入政治到出馬選舉，當選立法委員後拉幫結黨，企圖影響政府的決策，也給自己的事業添加保護傘，但最後還是兵敗如山倒。後來有奇美集團老闆許文龍，因為政治立場太過鮮明又積極助力，結果被中共脅迫發表反對台獨的違心之論。近期則有鴻海集團（2317）創辦人郭台銘兩度參選總統，皆未獲國民黨提名，企圖獨立參選，以致影響個人形象。

這些都是政治與企業分際把持不當造成的不良後果。目前最受全球矚目的企業家介入政治是美國的馬斯克，他是傑出的創業家，但在買下twitter之後，先在政治言論的發表和控制上大放異彩，近來更積極介入美國總統大選，為川普出錢出力，川普甚至公開承諾當選後將延引馬斯克參與政府效能改造事務。馬斯克的政治癮頭愈來愈大，不僅運用社群平台在全球投射右翼思想的言論，而且狂熱支持川普到口不擇言地步，居然辱罵流行音樂天后泰勒絲，說「我會給妳一個小孩」，先前還與川普對談，戮力為他抬轎。他支持川普的原因，一方面是彼此右翼立場的契合，另一方面不排除有政治投機的企圖，希望川普當選後更支持他的電動車產業以及其他生意。

美國企業大筆贊助政治人物選舉經費司空見慣，沒有上限規定，因為大法官認定政治捐獻是言論自由的表現。在企業過度介入政治的影響之下，美國政府和政客積極為企業或集團效力，回鍋的川普本身就是地產商，因而招來民主政治變成金主政治的譏評。不過，只要不是單一企業家基於自家企業利益而站到台前明助一位候選人，以及未帶來直接的官商勾結，則可視之為民主政治的常態，頂多當作民主的必要之惡。但像馬斯克這樣搖旗吶喊全力助陣，就太超過了，會引發多方面弊害。

首先是政企關係的混淆與扭曲。政治的正當目的在於追求公共利益，企業則為了牟取個別利益，如果因為大力輔選而干擾公權力運作的公益性與公平性，並且由單一企業或集團獲得回報，則有違民主政治的正當性。其次，成功的企業家有其社會聲望，公開力挺候選人，會起帶風向的作用，可能誤導民意；如果像馬斯克一樣，熱烈鼓吹極端的政治主張，更將擴大政治對立。另一方面，政治的運作方式有別於企業經營，企業家過度介入政治的不良後果之一，就是政府與政客趨向於急功近利，侵蝕了整體性、長遠性與公平性的理想政治範式。

企業家無論是基於國家整體利益或是企業個別利益而介入政治，必須把持分際，不宜過度熱中，否則可能後患無窮。企業的正當經營以及企業家的政治參與，必須有為有守，不可踰越界線。一個具有公益心的企業家，固然應該關心政治，適度參與政治，但絕不可忘乎初心，更不應別具圖謀，奢想公權力為己所用。否則，介入政治的結果可能於公於私都不利。