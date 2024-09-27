聯合報黑白集／清德兵法

賴清德總統日前到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。 聯合報資料照片 記者賴香珊／攝影

讀懂全社會防衛韌性委員會議結論前，要先學會「清德兵法」。學會清德兵法前，要先了解賴總統可能是西方兵聖克勞塞維茨信徒，又是《功夫》電影鐵粉；「攻擊是最好的防禦」或「天下武功，唯快不破」等名句，他深得箇中三昧。

賴清德上台，對內面臨朝小野大，對外遭到文攻武嚇。一般人面對多重逆境，會先理清順序或自我調整，像陳水扁上任時就對外拿出「四不一沒有」，對內鼓吹大和解。賴清德很少考慮妥協，而是以攻代守，四面征伐，內外火力互掩支援。

對內，賴清德先發制人，對藍白全面開戰，也威懾黨內外潛在對手。蔡英文還藉黨產條例追殺國民黨，賴清德則檢調緹騎四出，鄭文燦、柯文哲淪為階下囚。如此場面在蔡英文時代頗難想像。巧合的是，被押上公堂的人物，也是外界認為在二○二八大選不會缺席的人士。

對外，賴清德從新兩國論、二七五八決議不涉台、絕不簽署和平協議，到備戰以避戰，綿密出擊，拳拳到肉。而且清德兵法不紙上談兵，直接全面盤整民力、物資、能源、醫療和資通各領域資源，驗證全民動員能量，打造全社會防衛韌性。

清德兵法能否克敵制勝，仍待檢驗。不少人乾脆提前猜測，四年後和賴爭大位的會是誰。但同在船上的我們，務必把安全帶扣到底，還得向老天爺多多禱告。