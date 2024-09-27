聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／清德兵法

聯合報／ 聯合報黑白集

賴清德總統日前到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。 聯合報資料照片 記者賴香珊／攝影
賴清德總統日前到南投出席並參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練，強調「台灣絕不可能簽署和平協議」。 聯合報資料照片 記者賴香珊／攝影

讀懂全社會防衛韌性委員會議結論前，要先學會「清德兵法」。學會清德兵法前，要先了解賴總統可能是西方兵聖克勞塞維茨信徒，又是《功夫》電影鐵粉；「攻擊是最好的防禦」或「天下武功，唯快不破」等名句，他深得箇中三昧。

賴清德上台，對內面臨朝小野大，對外遭到文攻武嚇。一般人面對多重逆境，會先理清順序或自我調整，像陳水扁上任時就對外拿出「四不一沒有」，對內鼓吹大和解。賴清德很少考慮妥協，而是以攻代守，四面征伐，內外火力互掩支援。

對內，賴清德先發制人，對藍白全面開戰，也威懾黨內外潛在對手。蔡英文還藉黨產條例追殺國民黨，賴清德則檢調緹騎四出，鄭文燦、柯文哲淪為階下囚。如此場面在蔡英文時代頗難想像。巧合的是，被押上公堂的人物，也是外界認為在二○二八大選不會缺席的人士。

對外，賴清德從新兩國論、二七五八決議不涉台、絕不簽署和平協議，到備戰以避戰，綿密出擊，拳拳到肉。而且清德兵法不紙上談兵，直接全面盤整民力、物資、能源、醫療和資通各領域資源，驗證全民動員能量，打造全社會防衛韌性。

清德兵法能否克敵制勝，仍待檢驗。不少人乾脆提前猜測，四年後和賴爭大位的會是誰。但同在船上的我們，務必把安全帶扣到底，還得向老天爺多多禱告。

兩國論 社論 賴清德

延伸閱讀

呂秀蓮：台海開戰風險愈來愈高 賴清德要尊重在野黨

【重磅快評】陸將解禁日本水產品 賴清德不開放怎交代？

【重磅快評】賴清德「點」王世堅 不數落郭智輝兩句？

籃球／賴清德將推動總統盃三對三 盼把賽事搬上凱道

相關新聞

聯合報社論／國土法狹隘化，需要朝野共同補強

國土計畫法原定明年上路，卻從中央地方互槓延燒到綠營內亂、部會分歧；行政院長卓榮泰坦言，國土法若干解釋、字眼、文字用語，確...

聯合報黑白集／清德兵法

讀懂全社會防衛韌性委員會議結論前，要先學會「清德兵法」。學會清德兵法前，要先了解賴總統可能是西方兵聖克勞塞維茨信徒，又是...

經濟日報社論／美國大選勝出關鍵在經濟

美國總統大選，人人關心，但是因為差距過小，而且互有勝負，所以不容易預測，尤其是普選票領先不能作數，還是要看選舉人團的總數...

聯合報黑白集／果然是「任性」政府

賴清德總統今天將主持全社會防衛韌性委員會，要打造全民戰備韌性。會議前夕，中共搶先公布「台獨勢力」資通電軍駭客，下馬威意味...

聯合報社論／一筆官邸電費，反映閣揆治理國政風格

電價審議會登場前夕，行政院長卓榮泰放話立法院不通過撥補台電千億預算就漲電價，閣揆官邸卻被爆兩個月電費高達十五萬元。卓榮泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。