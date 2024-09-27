聯合報社論／國土法狹隘化，需要朝野共同補強

雖國土計畫法爭議不斷，內政部仍強調明年如期上路。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法原定明年上路，卻從中央地方互槓延燒到綠營內亂、部會分歧；行政院長卓榮泰坦言，國土法若干解釋、字眼、文字用語，確實會讓人產生疑慮。縣市政府和藍綠立委紛紛要求暫緩實施，環團則呼籲中央如期上路。隨著暫緩聲浪漸起，政治戰場也轉移到「責任誰來擔」，卻始終忽略國土法雖是整體規畫，但不可避免地影響到家戶的資產價值和運用限制；基於國土安全永續的國土計畫，在地方和農民眼中卻缺乏公平正義，這才是該法最大的阻礙。

國土計畫法早在二○一五年三讀通過，二○一六年五月施行並分三階段上路，如今進入最後階段時，才發現配套與溝通都不足，廿三項子法有九項尚未完成，農業部應提出的堆疊式補償措施至今未公布，各地說明會都彷彿對民眾開出空白支票。因此迄今還有九個縣市逾期未交國土功能分區圖，藍綠立委也紛表疑慮。

政院要求先交圖，縣市希望先溝通。關鍵在地方擔心交了圖就很難翻身，農民權益更沒保障。尤其看到中央雙標，總統府秘書長潘孟安主政屏東縣時，把限制嚴格的農一畫在公有地上充數，大多數優良私有農地都畫成管制較鬆的農二；雲林大喊不公平，深覺不學屏東，實在對不起農民，其他藍營縣市亦大興「有為者亦若是」之嘆，卻不知國土計畫也有「綠能你不能」鐵律。

桃園市長張善政、雲林縣長張麗善六月就提出建言，卻被內政部國土署以「不要錯把國土計畫當成畫餅的開發工具」強硬回應；內政部長劉世芳更點名張麗善與台中市長盧秀燕快送功能分區圖，飄散濃濃政治味。沒想到戰火很快在綠營引爆，農業部前部長陳吉仲投書反對、政委陳金德質疑「做過民調嗎？」廿二名綠委呼籲暫緩上路，連賴總統都把政院代表叫到民進黨中常會，確認有收到常委意見。

暫緩實施看似箭在弦上，「誰來擔責」成為主旋律，綠營再次搬出「馬維拉」救援，指馬政府訂定不合理框架、阻擋如期實施的多是藍營縣市。長期推動國土法的各方人士本希望「頭過身再過」，如今卻擔憂無限延期。尤其國土法上路後，區域計畫法將落日，綠營卻傳出「廢除國土計畫法、回歸區域計畫法」的聲音，國土法胎死腹中並非不可能。

國土法延宕，除蔡政府怠於溝通、配套與整合外，賴政府也荒腔走板，一是內政部缺乏問題意識，忽視公平正義；二是缺乏溝通能力，相比雲林縣一場一場座談會累積宣傳，結合法律、財政、農業專家，白話講述利弊，內政部僅兩場座談，溝通模式艱澀又消極；三是農業部助攻緩慢，農業權長期被弱化，如今更禁不起挑戰；四是倒楣到家的國土署，這場國土空間與土地資源重分配的團體戰，政府卻只派了步兵對應。尤其國土規畫本該從環境、經濟發展、城鄉治理等整體角度去設定，沒有權限整合各部會的內政部，狹隘了國土法的橫向整合發展，也淡化了背後涉及民眾未來生計利益的矛盾與衝突。

朝野立委提案國土法延後二到四年，但縣市首長與總統立委選戰隔二年輪番上場，總會有因選舉考量而展延的緩兵之計，重點在如何補足溝通、配套與整合的功課；對開發破壞束手無策的區域計畫法之惡，是當年通過國土計畫法的主因，走回頭路不可不慎。面對被狹隘化的國土法，執政黨拉高到朝野或地方對立只是徒增內耗，傾聽農民聲音，納入各方合理構想並以更高的框架視之，才是台灣之福，也是檢視賴卓體制高度的重要指標。