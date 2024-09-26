聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／果然是「任性」政府

聯合報／ 聯合報黑白集

賴總統高度重視全社會防衛韌性委員會運作，圖為賴總統日前到南投參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練。圖／總統府提供
賴總統高度重視全社會防衛韌性委員會運作，圖為賴總統日前到南投參與福摩薩學院方舟計畫民防訓練。圖／總統府提供
賴清德總統今天將主持全社會防衛韌性委員會，要打造全民戰備韌性。會議前夕，中共搶先公布「台獨勢力」資通電軍駭客，下馬威意味十足；賴總統隔天反嗆「外來勢力」，台灣絕不可能簽署和平協議。兩岸網攻諜戰虛實莫辨。賴總統逞口舌之勇，兩岸硬碰硬，台灣將兵凶戰危，外界還看不出國家「韌性」，先看到總統「任性」。

兩岸陰晴不定取代春暖花開，陸客團剛到金門踩線，大陸財政部當天就宣布中止台灣卅四項農漁產品免關稅；台灣也不遑多讓，賴總統選前說想邀大陸領導人習近平吃晚餐，敞開雙臂歡迎陸客來台旅遊；選後則稱不容許外來勢力侵略併吞，要讓獨裁者不敢輕舉妄動，賴總統的兩岸政策首鼠兩端。

賴清德前天參訪福摩薩學院還大讚民間籌備的「諾亞方舟」，表示哪天中國發動武力攻打台灣，洪水真正來的時候，大家可以守護心愛土地。但賴總統強調「備戰以避戰」，靠實力確保和平，民眾卻只覺得台灣更瀕臨戰爭邊緣；洪水來臨前，民眾確實需要諾亞方舟，才能逃離政治水災。

賴清德對外抗中保台、對內決戰藍白，帶頭以韌性之名、行任性之實。民進黨「在路上」競選廣告，前總統蔡英文已劇透，「賴清德比我想像的還要更凶」；如今國人才恍然大悟，原來蔡英文說的是真的。

社論

延伸閱讀

圓山夜宴立委被問賴清德「下軍令」 卓榮泰笑而不答

2758號決議朝野不同調 賴清德：國會聲明若與國際不同很嚴重

藍白封殺總預算攻勢凌厲！賴清德下3軍令 要求綠營全員服從

小笠原評賴清德領導強勢 維持兩岸現狀鞏固台美日關係

相關新聞

聯合報社論／一筆官邸電費，反映閣揆治理國政風格

電價審議會登場前夕，行政院長卓榮泰放話立法院不通過撥補台電千億預算就漲電價，閣揆官邸卻被爆兩個月電費高達十五萬元。卓榮泰...

聯合報黑白集／果然是「任性」政府

賴清德總統今天將主持全社會防衛韌性委員會，要打造全民戰備韌性。會議前夕，中共搶先公布「台獨勢力」資通電軍駭客，下馬威意味...

聯合報黑白集／海邊到網路的戰爭

大陸國安部立案調查我方三名資通電軍，藉駭客組織對陸港澳發動網攻，將依「懲獨廿二條」處理。帳號活躍在蔡政府時期，中共卻選在...

聯合報社論／民進黨逢韓必卡，民主基金會將成導火線

台灣民主基金會執行長人事延宕逾半年，今天董事會將再度攻防。民進黨擋不住立法院長韓國瑜出任基金會董事長，就藉口杯葛執行長人...

經濟日報社論／穩定金融秩序 拓展合併效益

金融界近期最受矚目的事件，應屬台新金與中信金爭取與新光金的合併案。雙方你來我往，引發各界關注，最後在主管機關明確表達以穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。