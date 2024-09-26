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聯合報黑白集／果然是「任性」政府
賴清德總統今天將主持全社會防衛韌性委員會，要打造全民戰備韌性。會議前夕，中共搶先公布「台獨勢力」資通電軍駭客，下馬威意味十足；賴總統隔天反嗆「外來勢力」，台灣絕不可能簽署和平協議。兩岸網攻諜戰虛實莫辨。賴總統逞口舌之勇，兩岸硬碰硬，台灣將兵凶戰危，外界還看不出國家「韌性」，先看到總統「任性」。
兩岸陰晴不定取代春暖花開，陸客團剛到金門踩線，大陸財政部當天就宣布中止台灣卅四項農漁產品免關稅；台灣也不遑多讓，賴總統選前說想邀大陸領導人習近平吃晚餐，敞開雙臂歡迎陸客來台旅遊；選後則稱不容許外來勢力侵略併吞，要讓獨裁者不敢輕舉妄動，賴總統的兩岸政策首鼠兩端。
賴清德前天參訪福摩薩學院還大讚民間籌備的「諾亞方舟」，表示哪天中國發動武力攻打台灣，洪水真正來的時候，大家可以守護心愛土地。但賴總統強調「備戰以避戰」，靠實力確保和平，民眾卻只覺得台灣更瀕臨戰爭邊緣；洪水來臨前，民眾確實需要諾亞方舟，才能逃離政治水災。
賴清德對外抗中保台、對內決戰藍白，帶頭以韌性之名、行任性之實。民進黨「在路上」競選廣告，前總統蔡英文已劇透，「賴清德比我想像的還要更凶」；如今國人才恍然大悟，原來蔡英文說的是真的。
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