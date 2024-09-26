聯合報社論／一筆官邸電費，反映閣揆治理國政風格

行政院長卓榮泰官邸遭立委質疑在2個月內用電近2萬度，電費約15萬元，是浪費人民納稅錢，卓榮泰表示他也覺得怪怪的，會安排電力檢查，看是不是電器有問題。記者潘俊宏／攝影 電價審議會登場前夕，行政院長卓榮泰放話立法院不通過撥補台電千億預算就漲電價，閣揆官邸卻被爆兩個月電費高達十五萬元。卓榮泰強調，五二○後沒用官邸，直到六月下旬整修完畢，才進官邸開過幾次會、住過幾天，用電異常會請人檢查。但相對於小生意業者抱怨電價好貴，就被綠營網軍出征，官邸花人民納稅錢繳電費毫不手軟，這不只是百姓點燈被罵、州官放火沒事，更不免讓人質疑，一室之不治，何以天下國家為？

其實，閣揆官邸電費驚人，並不是新鮮事，多年來媒體三不五時就有報導。扁政府曾有入住官邸的閣揆，兩個月電費高達七十七萬元；馬政府有幾位閣揆沒住官邸，只住隨扈，電費最高曾到廿二萬元；卓揆也未入住，全民還是要為他埋單兩個月十五萬元的電費。監察院過去曾作調查，檢討吃電原因，然而就是積習不改。

閣揆面對官邸吃電怪獸的態度，還反映其行事的風格。行政院長官邸電費，幾乎是每屆立委質詢的「必考題」，就如主計長在立法院會被問到市場菜價一樣，是政院備詢的基本作業。吳敦義擔任行政院長時，官邸電費被質疑，但不像毫無準備的卓榮泰，吳敦義可是備好了歷年官邸水電費狀況，證明自己是最省水電的閣揆。民眾黨立委黃國昌還在時代力量時，也不時拿官員電費質詢。但這種考古題，卓榮泰顯然毫不在意，才讓在野黨拿來大做「比特幣挖礦」、「養北極熊」等文章，更質疑連官邸電費都管不了，談什麼節能減碳大計畫。

金華官邸其實是老建築，多數閣揆都未入住，卓榮泰也一樣，用電驚人，關鍵在衛安人員等使用異常。閣揆日理萬機，像官邸用電這種近身雜事，就要委由相關人員有效管理，否則「只准州官放火，不准百姓點燈」，不但社會觀感不佳，大官拿老百姓納稅錢浪費電到這種地步，還要和老百姓討論電費調漲，更要老百姓掏錢來救台電，大筆一揮就是上千億追加預算，這怎麼說得過去？

何況，政府推動節能節電，更應該以身作則。在賴卓體制下，看得到一大堆能源轉型偉大目標，就是看不到一點自我行動的深度節能作為；經濟部長郭智輝還喜歡教人民節約用電，院長官邸卻用電如流水。這種只有口號、沒有行動，甚至心口不一的政府，當然得不到民眾信賴。

這種風格如實反映在賴政府身上。從賴清德總統到卓榮泰，都口口聲聲要團結國人，但從無任何實際行動，既無意將朝野關係降溫，也沒誠意與在野黨溝通。立法院修法提高原住民保留地禁伐補償，行政院不覆議也不遵守；立院決議公糧價格調整，農業部同樣不理不睬；立法院退回總預算重編勢所必然。卓榮泰維持溫文作風，但政院實質反應是什麼也不改、什麼也不讓，政治僵局就讓賴清德來擔當，全然沒有行政院長的角色。

至於衛福部長邱泰源自爆總統致電罵環境部長，暴露出總統逾權、閣員互打的亂象，卓榮泰也只有顧左右而言他，最後在立法院演出院長和兩部長「牽手」秀，卻不敢面對憲政運作亂成一團、實際政務無所作為的窘狀。

賴政府不願意面對總統國會雙少數的事實，我行我素，不如所願，就挾青鳥裹脅，或指導釋憲，反制立法院，把所有責任推給在野黨。行政院長身為全國最高行政首長，在整個混戰亂局裡卻全無角色，只能聽命於總統，連到國會報告備詢，也彷彿只是個擺設。不過，也許不能太過苛求，連自己官邸都管不好，那能打理千頭萬緒的國政？