經濟日報社論／美國大選勝出關鍵在經濟

過去幾年，美國通膨非常嚴重，經濟議題成大選關鍵。 路透 美國總統大選，人人關心，但是因為差距過小，而且互有勝負，所以不容易預測，尤其是普選票領先不能作數，還是要看選舉人團的總數，特別是關鍵州是否領先。2016年希拉蕊的普選票，大贏川普近300萬票（2.1%），但選舉人團票卻少77張，與總統寶座擦身而過。

國家廣播公司新聞網（NBC News）22日公布的最新民調顯示，賀錦麗以49%勝過川普的44%，領先5個百分點，代表是一個新里程碑；同一時間CBS新聞民調也顯示，賀錦麗以52%的支持度，勝過川普的48%；這些結果大體上與其他近期全國民調一致，可以看出，賀川電視辯論後，賀錦麗勝出的印象，開始逐漸穿透選民的認知。

之所以5%差距如此重要的原因，是因為賀錦麗超越了「希拉蕊障礙」，更超越了拜登，今年7月拜登退選前的民調中，川普以45%領先他2個百分點，而由賀錦麗替代之後，雖然全國民調超越川普，但領先幅度一直只有不到2個百分點，如今幅度達到5個百分點。

美國的選舉向來以國內議題為主，外交議題次之，而經濟議題又是重中之重，過去幾年，美國通膨非常嚴重，曾達到9.1%的歷史高點，一般百姓苦於民生壓力，民調也顯示，僅19%選民認為目前的生活要比拜登2021年上任時要好，大多數都認為此刻的生活水準較差。

川普陣營認為只要強打「美國人這四年過得比以前要差」，強調拜登經濟學的失敗，就夠民主黨受的了，而賀錦麗是拜登團隊的一員，她也難辭其咎。可是經濟學家卻指出，整體成長和就業數據顯示，經濟狀況正在改善中，而隨著賀錦麗強調中產階級經濟，以及與拜登政策保持距離，美國人對經濟情況的認知，開始出現了改變。

首先，根據《金融時報》每月追蹤選民對經濟觀感的民調顯示，賀錦麗開始追上川普，甚至在8月份更以42%，勝過川普的41%。如今，認為美國如今經濟衰退的比率只有33%，而美國明年會經濟衰退的比率也只有28%，換句話說，一般人觀感在轉變中。

最後的推力，來自18日美國聯準會宣布降息2碼、50個基點，這個幅度超過市場預期，而且年底還會有兩次降息的機會；對此，兩黨各有政治解讀，民主黨與賀錦麗認為，這是一個再好不過的消息，因為這會減低中小企業的貸款壓力，讓中產階級與工薪家庭受益，而中低收入者正是此次賀錦麗最看重的票倉；共和黨的川普則認為此次大幅降息，顯示聯準會受民主黨政府控制，在「玩政治」，也證明當前經濟狀況非常糟糕，潛台詞就是大選必須「換人做」。

雖然目前情況對賀錦麗有利，距離投票還有六周，還是有變數，其中包括美國政治上有名的「10月驚奇」（October Surprise）；由於美國選舉通常在11月第一個星期二，如果在10月爆發足以影響候選人的重大事件，候選人不會有太多時間扭轉局勢。這類突發事件，也許是外交危機，也許是醜聞，總之讓不利的一方，沒有足夠的時間回應。

不過美國愈來愈多州採行提前投票，有三個州，包括明尼蘇達、南達科他、維吉尼亞，已經於9月20日展開提前投票，至少十個州的郵寄選票已可開始寄送，接下來幾周內還會有更多州跟進。2022年期中選舉，有將近一半的選民在正式投票日前就已經投票，專家認為今年可能會維持這個趨勢，所以即使有「10月驚奇」突發事件，這些提前投下的選票也已經進入了票櫃，對結果的影響也不是這麼大了。

不過民調也許有誤差，賀錦麗此刻的優勢，可能在幾天當中就會蒸發，暫時落後的川普也在緊緊追趕，不到最後一刻，沒有人知道結果。