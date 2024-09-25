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聯合報黑白集／海邊到網路的戰爭
大陸國安部立案調查我方三名資通電軍，藉駭客組織對陸港澳發動網攻，將依「懲獨廿二條」處理。帳號活躍在蔡政府時期，中共卻選在此時動手，劍指的是賴清德台獨路線。而且，拿軍人作為懲獨頭一案，瞄準的是我軍要害：軍心士氣。
對岸指控的「匿名者六四」帳號，去年六四起「上工」，今年四月後停更，直到大陸八一建軍節才復出，抨擊習政權經濟惡化貪腐依舊。作息和蔡賴政權交替若合符節。
大陸西北工業大學兩年前被美國國安局網攻。調查鎖定美國政府的線索之一，就是網攻都在美東上班時間。西工大是大陸軍工科研核心，北京將攻擊細節及專案負責人詳細公布，並將涉案人名單透過外交管道告知美方。
西工大與「匿名者六四」嚴重程度雖不同，但大陸都採公開案情，「以眼還眼」。對台更進一步公布照片姓名，形同指著當事人說「我找得到你」。怎料，其中一人網路個資表明在國防部網路技術單位從事內網滲透，被網民搜到，打臉軍方否認聲明。
中共灰色地帶作戰，先是偷渡客接連直闖北部登陸要地，凸顯海防空虛，又藉駭客事件，劍挑我認知作戰部門。無硝煙戰爭從海邊蔓延到軍營，尤其此刻兵源不足，政府應該擔心的是中共「游得到、看得到、找得到」，製造被鎖定的壓力侵蝕軍心。
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