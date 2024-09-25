聯合報社論／民進黨逢韓必卡，民主基金會將成導火線

台灣民主基金會6月召開董監事會，董事長韓國瑜提名盧業中（如圖）擔任執行長，不過綠營代表反對，經投票表決，以優勢席次「否決」盧業中的人事案。 圖／聯合報系資料照片 台灣民主基金會執行長人事延宕逾半年，今天董事會將再度攻防。民進黨擋不住立法院長韓國瑜出任基金會董事長，就藉口杯葛執行長人事，不惜破壞體制，也要達成「卡韓」的陽謀；但立法院新會期開議，民進黨若繼續「逢韓必卡」，卡住一個執行長，恐牽一局動全身。

台灣民主基金會是參照美國國家民主基金會而成立的國家級民主基金會，由政府編列預算，以超黨派的組織架構和運作方式，補助國會、政黨和民間外交，推動與其他民主國家、各國民主組織的交流和結盟，重點在於加入美國國家民主基金會主導的全球交流網絡。不過，民進黨全面執政後，民主基金會不但成為綠營小金庫，補助側翼寄生，更和外交部分進合擊，壟斷政黨對外發聲管道。隨著美中競爭與全球反中風潮，民主基金會支持的國際民主交流也往往染上抗中色彩。像甫在台北年會通過反聯大二七五八號決議的「對中政策跨國議會聯盟」，台美的民主基金會都是重要贊助者。

因此，雖然民主基金會董事長按慣例由立法院長兼任，但韓國瑜二月上任立法院長後，綠營就不斷表達憂慮，民進黨也頻出手卡韓，除擔心喪失小金庫，更要避免藍營掌握外交話語權。在失去國會主導權的現實條件下，民主基金會六月董事會終於推舉韓國瑜擔任董事長，但韓國瑜提名政大外交系教授盧業中出任執行長的人事案卻被擱置至今。

民主基金會今天再次召開董事會，重點在審查執行長人事案，韓國瑜將親自主持會議「直球對決」；據稱美國國家民主基金會主辦的「世界民主運動」全球大會，下屆大會十一月即將在南非登場，美方非常關切台灣出席狀況，藍綠高層都想盡快穩定基金會人事。

民主基金會對外為我國第二軌外交，國會議長對內代表最高民意殿堂，事涉國家體制，非一人一黨之私。藍委曾質詢賴政府是否「卡盧」？雖然外交部長林佳龍表示，「不會卡盧，因為連韓國瑜最大尾的都沒有卡了」，但執政的民進黨掌握產官學及非政府組織人士等多數董事席次，並透過董事會箝制董事長人事權，形成「卡盧就是卡韓」的事實。

民進黨若執意杯葛盧業中，可能造成三種結果。一、卡盧成功：國民黨接受綠營人選，民進黨不僅掌控小金庫，未來若在國際進一步推動新兩國論或邀疆獨、藏獨訪台，韓國瑜是否概括承受？二、維持現狀：由廖達琪繼續代理執行長，但藍綠內耗猜忌，基金會能有亮眼成績？三、突破僵局：執行長人選長期擱置，韓國瑜以董事長身分總攬全局，但韓恐分身乏術，基金會將失去國際交流的靈活彈性。

為了卡韓，民進黨無所不用其極。從搶北農菜攤到高雄罷韓，韓國瑜愈挫愈勇。國會議長擔任國慶籌委會主委，卻連國慶晚會募款都卡卡的。跨黨派的民主基金會也陷入卡韓纏鬥，但民進黨獨占對外發聲管道，台灣的民主多元價值淪為一言堂；所謂的民主基金會將「徒具基金會之名、缺乏民主之實」。守住民主，韓國瑜責任重大。

但民主基金會不只是藍綠惡鬥的縮影，更可能埋下擴大立法院衝突的導火線。立法院新會期一開議就烽火連天，藍白黨團聯手將總預算案退回程序委員會，還待審查大法官、ＮＣＣ、考試委員等人事同意權。國會議長負責召集朝野協商、排審議案，韓國瑜舉足輕重。卡韓、卡盧，雖是立院戰場的延伸，但民進黨願意為卡住一個執行長而玉石俱焚嗎？賴清德總統要盤算清楚，這樣的代價值得嗎？