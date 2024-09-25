經濟日報社論／穩定金融秩序 拓展合併效益

金融界近期最受矚目的事件，應屬台新金與中信金爭取與新光金的合併案。記者葉信菉／攝影

金融界近期最受矚目的事件，應屬台新金（2887）與中信金（2891）爭取與新光金（2888）的合併案。雙方你來我往，引發各界關注，最後在主管機關明確表達以穩定市場秩序為首要前提下，中信金停止推動合併案。此事件將對我國金融市場的發展帶來深遠的影響，值得進一步探討。

首先，國際間因金融發展背景與法律制度不同，在金融監管的組織架構上差異頗大，但皆強調市場穩定與發展並重。金管會組織法第1條即闡明：行政院為健全金融機構業務經營，維持金融穩定及促進金融市場發展，特設金融監督管理委員會。

其次，在國際金融監管的趨勢上，金融機構合併案的財務穩定為強調之重點。例如，美國聯邦存款保險公司剛通過的銀行合併交易最終政策聲明中強調，銀行合併後的財務風險必須小於合併前的風險，對於合併資產超過500億美元的案件將舉行公聽會，超過1,000億美元之案件將進行財務穩定性評估。

我國金融機構合併案之法規亦與國際金融監管趨勢相仿。根據金融機構合併法第6條明定，主管機關為合併之許可時，應審酌下列四項因素：一、對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力之影響；二、對金融市場競爭因素之影響；三、存續機構或新設機構之財務狀況、管理能力及經營之健全性；四、對增進公共利益之影響，包括促進金融安定、提升金融服務品質、提供便利性及處理問題金融機構。

進一步分析此四項因素：在擴大經濟規模與提升經營效率方面，由於新光金有深厚的保險業務基礎，與台新金及中信金的銀行業務強項互補，故不論是新新併或中新併，皆能藉由合併而擴大經濟規模；但是否能依此提升合併後經營效率，仍待市場檢驗。從主管機關角度而言，新新併或中新併的經營效率，宜由市場與雙方股東加以檢視，金融監管單位無法事前斷定。

對於金融市場競爭因素之影響，若合併成功，都將大幅增加合併後公司的競爭地位。以合併後總資產來看，新新併將成為國內第四大金控，中新併更將成為國內第一大金控。任一合併案都將成為擁有銀行與壽險雙獲利引擎的大型金控。從市場發展的角度來看，整併後大型金控之競爭應能促進金融產業的發展。

關於存續機構或新設機構之財務狀況、管理能力及經營之健全性。若此次合併案能經由兩造競爭，透過現金增資的方式提高新光人壽的資本適足率，這將是主管機關期望發展的方向。

而在增進公共利益之影響方面，目前金融機構的合併，有合意併購與非合意併購兩種模式，而新新併與中新併分屬前者與後者。在法律基礎上，兩種模式皆有對應之法源，但非合意併購須經主管機關同意，才能進行公開股權收購。

此次合併案在兩造競爭過程中，產生許多非正常競爭之手段，已成為金融市場的不安定因素。由於金融產業運作乃以信任為基礎，若合併過程伴隨非正常競爭或甚至互相攻擊之手段，將不利於金融機構間的相互合作，也會對後續的金融合併案件產生不良示範，更遑論中新併將成為國內最大金控的指標性影響。

從此點觀之，金管會不同意中信金的公開收購計畫，應為考量合併案是否能增進公共利益之影響下所做出的裁量。

唯有在穩定的市場秩序下，大型金控的整併方可增進市場競爭並促進產業發展。我們期待透過此次事件與經驗，讓主管機關與市場參與者之間，能夠互相調適，建立更完備的機制，使金融機構能夠透過合併來擴展經濟規模，提升經營效率，並在過程中兼顧金融秩序的穩定。