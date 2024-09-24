經濟日報社論／防資產價格膨脹引爆金融危機

在上周央行理監事會議後的記者會中，楊金龍特別說明，央行這波祭出最嚴厲的打炒房之舉，主要是因為看到了銀行資金已過度向房地產授信傾斜，嚴重扭曲資源配置。 （路透）

在美國聯準會（Fed）調低聯邦資金利率0.5個百分點、啟動降息循環之際，中央銀行上周四（19日）舉行的今年第3季理監事會卻再下殺手，祭出第七波房市選擇性信用管制措施，且範圍擴大到全國，進一步緊縮貸款成數與寬限期，同時調升存款準備率0.25個百分點，實質緊縮市場資金；央行總裁楊金龍坦言，要做這樣的決策很困難。央行沒有直接說出口的是，若再繼續坐視房地產價格飆升，一旦內外在變數隨機觸發，泡沫經濟溫床將隨時可能引爆後果嚴重的金融危機。

在上周央行理監事會議後的記者會中，楊金龍特別說明，央行這波祭出最嚴厲的打炒房之舉，主要是因為看到了銀行資金已過度向房地產授信傾斜，嚴重扭曲資源配置。依照楊金龍的說法，情勢已到十分「嚴峻」的程度，因而要求銀行授信要更「嚴謹」，央行也必須採取比較「嚴肅」的措施，謹慎防範房市風險升溫。楊金龍甚至不惜搬出1990年代日本資產泡沫事件、2007-2008年美國次貸風暴等因不動產市場過熱、引發金融危機及經濟衰退的先例，以此前車之鑑及央行總裁很少說出口的嚴詞來凸顯事態的嚴重性。

當多數民眾關切央行政策措施對房地產市場及借貸者可能帶來的衝擊之際，我們必須點出總體經濟問題的癥結，在於房地產市場的信用快速擴張及資金分配過度集中，已然導致明顯的資產價格膨脹，並正快速孕育泡沫經濟之中，其勢亦為前所罕見。央行再不作為，恐難再駕馭，一旦引爆金融危機，未來全民受害更深。

我們肯定央行以超然舉措正視房地產資產價格膨脹的現象，以防範金融危機隱患，但也提醒央行接下來應該注意的幾件事情。

首先，針對信用資源過度集中不動產授信，配合選擇性信用管制措施，央行應以定期且嚴格的金融檢查，並且協同金管會及財政部等相關監理機關，合力要求銀行落實執行改善方案，及早矯正信用資源扭曲配置現象，如此也可以避免排擠投資等正常經濟活動所需資金。同時，持續以明確的政策宣示或指引及透明化的政策操作，更有效地抑制市場投機或僥倖心理。

其次，央行必須修正物價穩定即有利金融穩定的傳統觀念。當前全球主要經濟體正開始步入降息循環，物價情勢趨向樂觀，央行也預測明年消費者物價指數（CPI）年增率可望走緩，但央行切莫因此鬆懈態度，反而應該趁此更積極地處理金融失衡所導致的金融不穩定問題及消弭既存的隱憂，才能追求中長期的物價穩定。

第三，整體資金情勢仍算寬裕，但資金逐利而行，通常資產價格膨脹會具體反映在不動產或股票的價格上，當央行矯正資金過度集中在房地產市場時，要特別注意大量資金是否因而轉向股市，形成另一波泡沫。尤其央行近年正在調整並重新建構新的貨幣政策架構，在中間目標部分，不再逐年設定貨幣總計數M2的成長目標。不過，在較長期間貨幣總計數M2與產出、物價仍具有穩定關係，值此特殊時期之際，央行仍應重視貨幣數量供給的穩定及合理成長，以因應總體經濟金融變數的不確定性。

最後，任何政策措施或策略行動都有其利弊，在戳破房地產泡沫的過程中，要提防市場的硬著陸，以及其對經濟所可能帶來的連鎖反應及傷害。另一方面，一如央行所言，未來除了關注主要經濟體貨幣政策動向，在外在變數中，包括中國大陸經濟下行風險、地緣政治風險及極端氣候，隨時可能為我國的經濟帶來巨大衝擊。央行得更為警覺種種內外在變數的負面影響，一旦市場出現不尋常訊息或硬著陸徵兆，必須掌握先機，爭取時效，以貨幣政策迅速和正確地及早回應。