聯合報黑白集／不給補助，就漲電費？

下半年度電價審議結果出爐，10月電價維持凍漲，5類高壓電用戶補漲15%。 圖／聯合報系資料照片 九月底前經濟部將召開電價審議會，決定未來半年電價。雖然行政院長卓榮泰表示「不應再調漲民生電價」，但前提卻是「立法院通過撥補台電千億」。說穿了，就是變相勒索。

「不缺電」、「不漲電價」是前總統蔡英文的承諾。但八年四漲電價、四次大停電，政策跳票之外，台電還連年虧損，前兩年總計虧了四千多億元，今年到七月為止又虧五百多億元。昔日國營事業金雞母，已成財務無底洞。

之前台電虧損，民進黨推給俄烏戰爭；但今年各種發電成本，台電自發電力除核電一枝獨秀，成本遠低於電價，火電成本也已和電價打平。虧損最多的，正是民進黨大吹特吹的再生能源。外購光電一度虧一點六元，風電一度更大虧三點二元，誰是禍首，一目了然。

把「電價凍漲」和「補助台電千億」掛鉤，根本就是政治勒索。若立法院刪預算，無論調漲電價或台電繼續虧損，都可把責任全部推給在野黨。小孩在萬聖節玩「不給糖，就搗蛋」遊戲，賴政府也玩「不給補助，就漲電價」，幼稚至極。

但卓榮泰「不漲價」的承諾，連政府機關也不信。明年總預算，中央政府水電費調高二成，顯然就是在為可能的漲電價「超前部署」。只是政府機關有人民納稅錢可揮霍，政策錯誤導致電價飆漲，老百姓只能自己埋單。