聯合報社論／總統「電」部長，揭露憲政失衡的治國亂象

衛福部長邱泰源日前指出，過去討論醫院淨零減碳時，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明。 圖／聯合報系資料照片 衛福部長邱泰源公開爆料，賴清德總統為環境部未給足資源讓醫療院所執行減碳，致電罵環境部長彭啟明。雖然彭啟明澄清說總統不會罵人，邱泰源也向彭啟明道歉，行政院亦作緩頰，力圖止血，但即使不是罵，也很難掩蓋總統跳過閣揆「電」閣員、部長「網內互打」的荒謬場景，甚至暴露了太多賴政府偏離憲政體制、施政脫軌，乃至用人唯親等治國亂象。

從憲政體制運作上看，憲法明定行政院長為國家最高行政首長，且邱泰源與彭啟明都是地位平等的閣員，部會政策歧見理當透過閣揆、政委或政院內部機制協調解決。然而，從兩部會的摩擦到賴總統的介入，無論是邱泰源的爆料或行政院的說明，均未見閣揆卓榮泰的身影；卓榮泰貴為最高行政首長，在政府決策上到底扮演什麼角色？況且，憲法又明定涉及各部會共同關係事項應提出於行政院會議議決之，但行政院院會和相關跨部會協調機制發揮了什麼功能？

這不只是問卓榮泰所司何事、卓內閣所為何事，更凸顯上至總統、下至閣揆閣員，都未把遵守憲法當一回事。依照憲法增修條文與憲政慣例，總統決定國安大政方針，掌兩岸、軍事、外交權，但賴清德干預國會、指導釋憲，還繞過閣揆親對閣員下指導棋，把賴卓體制搞成大總統小閣揆的失衡格局。黨政人士又拿國家氣候變遷對策委員會，為總統關心減碳辯護，但這更證實賴清德設三大委員會，正是把手伸進行政院的過度擴權，並且證明藍白力推國會改革，要求總統國情報告並即時回答的必要性與正當性。

再看行政院為邱泰源緩頰，指其談話是強調內閣團隊的施政效率及求好心切，並稱這是ＡＩ行動內閣積極任事、快速溝通的施政特色；彭啟明的自我緩頰則說，賴總統致電，是希望能夠積極一點、更勇於任事。顯然府院已給閣員上任百日打了考績：邱泰源撈過界搶碳費是施政效率與求好心切，挾天子罵諸侯是積極任事和快速溝通；而彭啟明以衛福部更有錢而不願撥碳費，改導入保險基金幫醫院節能減碳，則不夠積極，不能勇於任事。這正說明賴政府施政與溝通的特色。

至於什麼「行政倫理」，民進黨的執政字典裡沒這個詞。衛福部長挾總統之威罵環境部長，意圖在醫院節能減碳決策上力壓環境部，更帶給外界一個與權力核心親疏有別的鮮明意象：邱泰源是可以「挾傳聖旨」的通天閣員，彭啟明只是被「今上」修理的內閣打工小弟。數月前賴政府新內閣人事初定，氣象專家彭啟明還是少見的亮點；邱泰源雖有醫事專業背景卻也爭議不少，更傳是因派系妥協才出線。現在證明，用人唯親、用事靠勢，才是真理。

邱泰源這一爆，也暴露了賴政府不尊重專業、只想花錢解決的心態。碳費的徵收與運用範圍，醫療院所如何節能減碳，均涉及專業領域，哪裡是總統一通「電」話所能解決？依據國發會公布的「台灣二〇五〇淨零排放路徑及策略總說明」，十二項關鍵戰略均未論及綠色醫療，戰略主軸付之闕如，邱泰源卻直接開口「要資源」，賴清德竟也跟著應和。難怪環團認為，衛福部爭取碳費撥入醫療領域不合理，且減碳責任丟給環境部就是卸責。

賴政府上任四個月，就發生總統干預內閣、威脅國會、指導司法，閣揆也把手伸進央行，閣員則彼此互打等諸多亂象。加上監察院攔阻國會改革，大法官僭越立法權、侵奪法官獨立審判權；從總統專權、府衙亂政到百官宮鬥，這個政府，到底還要亂成怎樣？