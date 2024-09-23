聯合報黑白集／原來彭啓明是細漢ㄟ

衛福部長邱泰源（右）上周指出，賴清德總統曾為環境部未給予醫療院所足夠的資源，致電罵環境部長彭啓明（左）。 圖／聯合報系資料照片 衛福部長邱泰源日前表示，賴總統曾為了環境部未給予醫療院所足夠資源執行減碳事宜，「致電罵環境部長」。邱泰源這番自爆透露了幾個訊息，第一，邱泰源太白目，居然把總統私下致電其他部會首長的事搬到檯面上講；第二，賴清德跳過閣揆卓榮泰直接指揮閣員，而且更證明了環境部在賴清德眼中只是「細漢ㄟ」，毫無地位可言。

工商界正為即將開徵的碳費焦慮不已，醫療院所身為排碳大戶，因具有救人任務，被排除在徵收碳費之列。邱泰源卻還進一步要求，希望環境部把徵收來的碳費撥給醫院執行淨零減碳。問題是，在企業界的壓力下，環境部連碳費費率都不敢訂得太高，邱泰源是把碳費基金當金庫嗎？尤其衛福部一年的預算遠高過環境部，怎好意思把腦筋動到碳費上。

何況，衛福部今年也才編了一千六百萬推動「醫療院所淨零碳排計畫」，還在人員訓練的階段，邱泰源都沒有動手就急著伸手要錢。若按照邱的邏輯，經濟部更是排碳最大戶，是不是也可去跟賴清德告狀，要求環境部提供經費減碳，有這種道理嗎？

邱泰源仗著總統是醫界「自己人」，固然自大又白目，但賴清德居然也真為此打了電話罵彭啓明，顯示賴清德成天掛在嘴邊的「永續」就是雙免洗筷，環境部在他心中不過就是卑微的小媳婦。