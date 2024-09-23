聯合報社論／一個呼叫器，量出台灣與黎巴嫩的距離

黎巴嫩真主黨所使用的呼叫器中藏有炸藥。目前呼叫器極少被使用。 (路透) 黎巴嫩真主黨連續遭到呼叫器和對講機爆炸攻擊，造成三十幾人死亡、三千多人受傷。由於第一波攻擊的呼叫器貼著台灣商標，使得台灣公司的角色備受關注。台灣廠商澄清指呼叫器是授權匈牙利公司生產銷售的貼牌產品，經濟部也強調出問題的呼叫器絕非台灣出口，檢調則已分案追查相關細節。呼叫器從台灣的授權商標變成黎巴嫩真主黨成員腰間的炸彈，供應鏈到底受到怎樣的攔截或滲透，目前還是謎，但整起事件已經提供我們許多警示。

以色列沒有證實或否認與事件的關係，但國際媒體普遍認為是以色列安全或情報機構策畫執行了這項奇襲行動。以色列早有利用電話或手機引爆炸彈攻擊之例，大規模的呼收器攻擊則為舉世首見。有外媒指出，以色列進行供應鏈攔截行動，至少已經策畫了十五年；也有報導說，以色列原計畫在與真主黨全面開戰前引爆呼叫器，作為先制打擊，但擔心事跡敗露而提前啟動。弔詭的是，真主黨被西方國家列為恐怖組織，現在卻遭到以色列的類恐攻。

《紐約時報》形容這些呼叫器為「現代特洛伊木馬」。真主黨為避免遭到以色列科技追蹤狙擊，刻意拋棄手機，全面改採低技術的呼叫器。不料看似過時的呼叫器，竟成為攻克真主黨堡壘的「木馬」，不但帶來大規模傷亡，也徹底瓦解了真主黨的通訊網絡；更深遠的影響則是威懾震撼與不安全感，讓人懷疑周遭電子設備都可能被動手腳。舊技術的現代應用，更見奇謀；這場呼叫器攻擊，也是一場強大的心理戰。

這批貼著台灣標籤的「木馬」，也意味著台灣距離中東火線並不遠。如果未能盡快釐清台灣廠商的角色，不但台灣的國際形象與產品信譽都會受到影響，民眾的生命財產安全也可能面臨報復威脅。過去台灣業者曾被爆違反國際制裁禁令，包括運油給北韓、飛彈組件出口伊朗、工具機轉運俄國、高階晶片賣到大陸等，不論是踩紅線被逮或遭牽連蒙冤，業者往往都要付出代價。這次呼叫器爆炸事件性質不同，但同樣可能把台灣捲進國際衝突，這更提醒政府與廠商，企業除了遵守國際法律和規範，也要防範供應鏈攔截滲透，確保產品安全。

以色列通過縝密的布局、精準的情報和複雜的滲透，完成這項震懾人心的奇襲，也徹底暴露真主黨的安全漏洞。由於事涉中東敏感情勢，我國安團隊立即啟動危機處理，但除撇清關係外，既無視可能的供應鏈攔截滲透，也不檢查國安的薄弱環節，反而高度關注境外勢力的認知作戰，本末倒置。

在以哈戰爭中，以色列因過度報復濫殺無辜，被控犯下種族滅絕罪；但哈瑪斯人員武器隱藏在醫院、學校和民宅下方，也擴大了人道悲劇。在呼叫器爆炸事件中，以色列也被指犯了戰爭罪；尤其真主黨不只是伊斯蘭武裝組織，還是政治和社會組織，成員包括醫護、社工、文化等非武裝人員，呼叫器攻擊很容易殃及無辜，形同無差別殺戮的恐攻。而通訊工具變成武器，也讓聯合國憂心日常生活用品與民用技術產品供應鏈武器化的後果。

這起呼叫器爆炸事件，可以給賴清德總統的「全社會防衛韌性」許多啟示，賴政府卻似乎只想到認知作戰。其實，避戰才是國家領導人的首要責任。然而，看到賴清德樂此不疲「猛戳中共眼睛」，軍方還要在宮廟囤儲彈藥、高中生也要造冊動員，美國前國安顧問歐布萊恩更建議每人發一把ＡＫ47步槍，台灣距離加薩或黎巴嫩，恐怕都沒有想像中的遠。