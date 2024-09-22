聯合報黑白集／只「顧」認知作戰

黎巴嫩貝魯特南部郊區18日也發生呼叫器爆炸案，殘骸散落在桌面上。 法新社 黎巴嫩真主黨呼叫器、對講機集體爆炸事件，讓台、日登上國際媒體。面對諸多疑問，賴政府來不及追查、公布事證澄清，倒先打著國安旗號把質疑導向對岸認知作戰，明顯本末倒置又畫錯重點。

這種無差別狙殺無異於恐怖攻擊，更有學者認為涉及戰爭罪；國際媒體普遍認為是以色列幹的，真主黨更指控以色列已「遠遠越過了所有紅線」。如果台灣公司捲入，除影響台灣形象，民眾更擔心的是，沒人知道真主黨會對誰採取什麼報復行動。

相對於日本澄清爆炸對講機早已停產，閣揆卓榮泰卻只說台灣並沒有將此款呼叫器直接輸往黎巴嫩，但是否可能經多國層層轉運後被改造？其中台灣廠商的角色必須盡快釐清，如果無辜應還其清白，也還台灣清白，讓民眾安心。

當外媒從台北、匈牙利、保加利亞到挪威，一路追查供應鏈滲透時，賴政府正忙著追查認知作戰。國安人士示警「已有中國與境外勢力以此議題發動認知作戰」，國防部長顧立雄也表示「看到認知作戰操作的痕跡」。這番神操作，無怪網友驚呼：「路透ＣＮＮ慘變中共同路人」！

大陸偷渡客接連駕艇闖台，顧立雄說「不排除是結合認知作戰的灰色襲擾方式」；外媒報導「呼叫器廠商來自台灣」，賴政府更多方影射對岸搞鬼。原來維護國安，只「顧」認知作戰！