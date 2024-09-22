聯合報社論／大法官的死刑合憲判決有如詐騙話術

王信福等37名死囚認為死刑侵害人民受憲法保障生命權，聲請法規範憲法審查，憲法法庭20日下午宣判死刑有條件合憲。圖為大法官許宗力（中）、張瓊文（左）、許志雄（右）。 記者潘俊宏／攝影 選在國會開議的第一天，大法官作出死刑「有條件合憲」但實質廢死的憲法判決。這號憲法判決盡顯大法官的媚俗風格，既想遂行廢死目標，又想在政治上獲得紅利，於是用一個合憲包裝八個違憲；所謂的死刑合憲，如同國王的新衣，話術不僅堪比詐騙集團，更嚴重的是紊亂憲政體制。

多位即將卸任的大法官想戴上人權的桂冠，又不敢承擔判決死刑違憲可能引發的風暴；假借程序正義名義，設下八大關卡，為卅七名死囚掛上免死金牌，還製造未來難以判死的司法環境，把廢死的壓力直接甩鍋給基層法官，也難怪被形容是實質廢死，更讓看懂真相的廢死團體直稱是台灣邁向廢死的正向起點。諷刺的是，主張廢死的團體與主張維持死刑者都對大法官判決表示「遺憾」。廢死團體還說，或許該問大法官為何做出讓大家都感到遺憾的判決？大法官取巧想討好，結果兩面都不討好。

更值得關注的是，在這件憲法判決中，十七項主文多處逾越憲法法庭職權範圍，不僅侵害獨立審判核心，更僭越立法權。大法官創造出的憲政爭議、更令人擔憂。

各種罪刑的量刑評議，本是立法政策選擇的考量，此屆大法官過去多次僭越立法權，如今更變本加厲，直接在判決中要求死刑在各級法院合議庭必須是一致決，這已不只取代立法權，更嚴重干預司法的獨立審判核心。而且大法官不僅取代立法權決定司法案件評議過程，更自為第四審，跳過最高法院，當起事實審的法官，未經任何調查程序，直接認定三名死囚有精神障礙，不能判死。這已超越憲法裁判範圍，如同執行總統赦免權，簡直是自居太上皇，為所欲為。

大法官以合憲當糖衣，包裝實質廢死的迷幻藥，企圖讓執政黨持續欺瞞民眾真相。總統府在判決出爐後的聲明稱，賴清德總統尊重憲法法庭對死刑制度合憲性的判決結果，期盼全體國人以理解、包容、尊重的態度，持續對話溝通；綠營立委更只談大法官說死刑合憲、要修法。難道這樣就可欺瞞民眾，掩蓋大法官實質廢死的真相？

唯一堅定主張死刑違憲的大法官詹森林，在不同意見書中引述美國大法官鮑威爾所說，無論如何縫補死刑的程序，終將徒勞。與其繼續修補死亡機器，讓其繼續蹣跚前行，不如直接宣告死刑違憲。詹森林至少展現對廢死理念的堅持，而不是玩文字遊戲。這號判決等於印證大法官以詐騙話術踐踏法治，想實踐廢死，卻又承受不起民意反撲的懦弱與偽善。

這次憲法裁判中點名人權程序保障不足，應在兩年內修正的刑事訴訟法、法院組織法占多數，都是司法院主管法案。首席大法官許宗力掌司法院八年，任內毫無作為，臨去秋波才為達廢死目標，承認司法院的怠惰；再次證明，當年無視違憲爭議上任的司法院長，對於人權保障與程序正義，光說不做。

人的生命具有不可取代的價值，生命權更是各種基本人權的根本，不得任意剝奪。所有民眾都會認同。但誠如歐陽修「瀧岡阡表」所言：「求其生而不得，則死者與我皆無恨也」。近年來各級法院早已窮盡一切可能避免死刑判決，大法官選擇引爆此一高度政治敏感性議題，最後卻又不敢直球對決，只假借程序之名，掩蓋犧牲司法正義之實。

尤其理應是解釋憲法、解決憲政疑義的大法官，卻僭奪立法權、司法審判權，一再製造憲政爭議；當大法官選擇作為政客的工具時，所謂的法治國、人權保障，就跟詐騙集團話術一樣，都是不存在的謊言。