經濟日報社論／對陸縮減農產免稅 不能束手無策

中國大陸財政部宣布，自9月25日起台灣銷往大陸的34項農產品，取消免稅優惠。示意圖。圖／聯合報系資料照片

中國大陸財政部宣布，自9月25日起台灣銷往大陸的34項農產品，取消免稅優惠，其中包括水果、蔬菜和水產品等。雖然台灣銷往大陸農產品的金額不是很大，但是對於農民切身來說，還是直接受到影響，所以大陸恢復對台灣農產品課稅，仍值得重視。

這次大陸對台灣的農產品恢復課稅，是自今年元月以來，第三次終止台灣產品的免關稅措施。第一次是1月針對12項早收清單中的塑化產品，這些產品2022年外銷大陸的金額約為25億美元；第二次則是針對早收清單中的134項產品終止免關稅優惠，其中包括塑化、機械和紡織等產品，2022年輸往大陸總值約為95億美元，約占早收清單出口總值的六成。

由於這兩年台灣傳統製造業產品的出口本來就已面臨困境，現在銷往大陸又要被課稅，對業者可說是雪上加霜。現在大陸又針對34項農產品恢復課稅，再度不利於農產品銷往大陸。大陸官方對於台灣出口產品可以說是步步進逼，遺憾的是，我們的政府除了口頭上的抗議以外，似乎找不到任何反擊的方法。

其實這幾年大陸對台灣出口至大陸的商品，不斷採取更嚴格的檢驗標準，例如有一些農產品有蚧殼蟲的問題，或是根本限制進口。對有些製造業產品的廠商登記或包裝採取更嚴格的規定，例如要求產地改寫成中國台灣。如果直接取消免關稅優惠，台灣產品在大陸的價格變貴，立刻減弱在大陸市場的競爭優勢。尤其是2022年元月「區域性全面夥伴協議」（RCEP）生效之後，其中15個會員國彼此之間的貿易大都享有免稅或減稅的優惠之後，對於台灣產品銷往這些國家已經造成相當程度的影響，現在大陸又針對台灣的部分產品開始恢復徵稅，勢必影響我方出口。

這次大陸恢復對34項農產品課稅，與前幾次的理由相同，就是因為台灣現在仍然禁止2,000多項大陸產品銷往台灣，這項政策明顯違反WTO有關貿易壁壘的相關規定，大陸才會不斷的引用這一個理由，來恢復對台灣產品課稅。

其實大陸早在去年4月就表明要針對台灣對大陸的貿易壁壘措施進行調查，但是在過去這一段期間，我們政府沒有採取任何的手段或措施，來避免大陸對我方恢復課稅的舉動，換言之，我方只有單向挨打的份。

其實，大陸對我方產品進行貿易壁壘調查只是理由之一，而真正的原因還是在於兩岸關係的惡化。自從2016年蔡英文總統上任以來，不願意接受九二共識，而又找不到一個好的替代方案，使得兩岸關係迅速惡化。而陸方一直強調兩岸當年簽署的「兩岸經貿合作協議」（ECFA），是在基於「九二共識」的基礎上所完成的，現在沒有此項基礎，這些協議內容就會產生問題。

今年5月賴清德總統就任以後，不但不願意接受「九二共識」，而且連中華民國憲法和兩岸人民關係條例都不說，甚至還多次表示：「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，也就是所謂的「新兩國論」。在兩岸關係不斷惡化的情況下，兩岸經貿自然首當其衝。

在疫情期間的2021年，台灣對大陸出口占出口總值的比例達到歷史最高的43.9%。這兩年受到美中貿易戰的衝擊，部分台商出走大陸；又受到RCEP和大陸內需市場疲弱的影響，台灣對大陸出口逐漸趨緩，去年對大陸出口比例已經下降到35.2%，今年上半年甚至降到32.5%。

然而大陸不但是台灣最大的貿易夥伴，也是最大的順差來源，現在對大陸出口不斷受限，這對於台灣長期的貿易動能而言，非常不利，當然也會影響到台灣長期的經濟成長。政府對於如此重要的大陸市場，絕對不能坐視不管，而應該採取更積極的態度來解決兩岸經貿的困境才是。