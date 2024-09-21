聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／國土法大亂鬥

聯合報／ 黑白集

國土計畫法能否如期在明年4月30日上路，還是未知數。 圖／聯合報系資料照片
國土計畫法能否如期在明年4月30日上路，還是未知數。 圖／聯合報系資料照片
國土計畫法幾乎快演變成大亂鬥了。先是中央與地方鬥，接著藍綠加入戰場，但戰火很快在綠營內部引爆，並且燒進行政院。連賴清德總統都按捺不住，要把政院代表叫到民進黨中常會，確認有收到常委意見，政院要聽黨的話。

國土法通過八年，配套與溝通都不足。在賴政府眼裡，民眾抗議、縣市意見、藍營質疑，都不算什麼，卻沒料到內部變生肘腋，不能再戴藍綠眼鏡思考國土分區，更不能用鬥爭手法處理國土計畫。

內政部長劉世芳砲打地方，還能威風凜凜，但農業部前後任部長互槓，就有點尷尬。政委陳金德問了句「做過民調嗎」，農業部坦承百分之九十九農會都反對，更讓劉世芳發現，原來已陷入地方有疑慮、農民很焦慮、黨內不支持、修法來不及的四面楚歌困境。

陳金德更有力的質問是「黨籍立委都同意嗎？」有綠委帶鄉親堵行政院長陳情，也有綠委當面向賴清德建言，更有廿二位綠委聯合呼籲暫緩實施，民進黨中常委也紛紛表態反對。果然茲事體大。

賴清德出手了。他在民進黨中常會上指示政院整體評估，責成政策會整理常委意見給行政院，又擔心被當耳邊風，特別點名政院代表列席常會聆聽常委指示。雖然立法院開議後，政院代表副閣揆鄭麗君未必走得開，不過，聽國會的話或聽黨的話，這不是問題。

社論

延伸閱讀

大法官被提名人支持廢死 朱立倫：賴清德應明確表態

夜宴綠委 賴清德：在野非理性杯葛將受民意嚴厲批判

國家防災日救災動員演練 賴清德南下主持

賴清德參加921防災演練 強調台灣面臨威脅需精進防災

相關新聞

聯合報黑白集／國土法大亂鬥

國土計畫法幾乎快演變成大亂鬥了。先是中央與地方鬥，接著藍綠加入戰場，但戰火很快在綠營內部引爆，並且燒進行政院。連賴清德總...

經濟日報社論／緊盯Fed降息路徑與連鎖反應

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）18日決定降低聯邦基金利率2碼，正式宣告為期兩年半的貨幣政策緊縮周期已功成身退，寬鬆周期正式啟動。接下來...

聯合報黑白集／上古神器也能引火上身

黎巴嫩真主黨被呼叫器重創，死了至少十二人，三千人受傷。但什麼是呼叫器？沒見過它的年輕人，第一個反應可能不是台灣怎也被扯上...

聯合報社論／綠電之亂：雲林槓中央，只是遲來的第一槍

針對民進黨政府能源政策產生的諸多綠電亂象，雲林縣政府日前發函經濟部，要求中央對綠能總量管制、統一審查規範。但行政院長卓榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。