聯合報黑白集／國土法大亂鬥

國土計畫法能否如期在明年4月30日上路，還是未知數。 圖／聯合報系資料照片 國土計畫法幾乎快演變成大亂鬥了。先是中央與地方鬥，接著藍綠加入戰場，但戰火很快在綠營內部引爆，並且燒進行政院。連賴清德總統都按捺不住，要把政院代表叫到民進黨中常會，確認有收到常委意見，政院要聽黨的話。

國土法通過八年，配套與溝通都不足。在賴政府眼裡，民眾抗議、縣市意見、藍營質疑，都不算什麼，卻沒料到內部變生肘腋，不能再戴藍綠眼鏡思考國土分區，更不能用鬥爭手法處理國土計畫。

內政部長劉世芳砲打地方，還能威風凜凜，但農業部前後任部長互槓，就有點尷尬。政委陳金德問了句「做過民調嗎」，農業部坦承百分之九十九農會都反對，更讓劉世芳發現，原來已陷入地方有疑慮、農民很焦慮、黨內不支持、修法來不及的四面楚歌困境。

陳金德更有力的質問是「黨籍立委都同意嗎？」有綠委帶鄉親堵行政院長陳情，也有綠委當面向賴清德建言，更有廿二位綠委聯合呼籲暫緩實施，民進黨中常委也紛紛表態反對。果然茲事體大。

賴清德出手了。他在民進黨中常會上指示政院整體評估，責成政策會整理常委意見給行政院，又擔心被當耳邊風，特別點名政院代表列席常會聆聽常委指示。雖然立法院開議後，政院代表副閣揆鄭麗君未必走得開，不過，聽國會的話或聽黨的話，這不是問題。