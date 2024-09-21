聯合報社論／央行出重手收拾得了新青安之亂？

央行總裁楊金龍18日宣布第七波房市信用管制，揮出史上最重「打炒房拳」。 圖／聯合報系資料照片 美國聯邦準備理事會終於開啟四年來首次的降息之門，但台灣的中央銀行不但沒有跟進，反而再度出重手打炒房，祭出第七波選擇性信用管制與調升存款準備率零點二五個百分點，目的在抑制「新青安房貸」帶來的全國房價飆升與銀行業房貸水位枯竭之亂。然而，打炒房並非央行單獨之責，政府必須上下齊心獲取共識，否則央行也只是螳臂擋車而已。

去年八月蔡政府根據賴清德競選總統政見推出的新青安房貸政策，原本用意是幫助買不起房的年輕人購屋，但政策欠缺周延思考，嚴重攪亂全國房市、金融業，房價飆得離譜，民眾紛紛向銀行高槓桿貸款購屋，買房的年輕人背負著沉重的房貸，買不起房的民眾更買不起，政策結果大幫倒忙，徒然肥了建商、多屋族、炒房客，更埋下未來可能發生房貸大量違約風暴的隱患。

央行總裁楊金龍表達了對目前房市的憂心，他說，「央行分析結果，現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」；他撂下重話，「要給投資客、投機客一個lesson（教訓），不是想貸多少就貸多少，房市必須cool down（降溫）」。

事實上，這一年房市強大買氣與房價飆漲，把銀行業的房貸水位用到接近枯竭，就是新青安房貸催出來的效果。根據財團法人聯合徵信中心統計，光是今年第一季房貸族就又增加近五萬五千人，是自有這項統計以來的最高紀錄。第一季平均每位房貸族的貸款金額是九百七十七萬元、貸款成數中位數是百分之七十九點二，均創歷史新高，而且跟新青安貸款上限一千萬元、最高八成的規定若合符節，顯示房貸族幾乎都把新青安用好用滿。

建商瞄準新青安催出來的旺盛買氣，拉抬房價完全沒有客氣。今年第一季六都平均房價又漲了百分之六以上，有些區域甚至漲逾一成；而且預售屋和中古屋的房價差距越拉越大，部分地區的價差甚至超過一倍，建商炒作痕跡明顯。很多年輕人本來還不想買房或自覺買不起房，但看到房價衝得這麼快，擔心再不買房就更買不起了，只好把新青安的貸款額度用到最高，並利用五年「還息不還本」的寬限期，把五年後要全額繳本息的沉重壓力拋諸腦後。

央行發現，這一年來房貸餘額暴增五千億元以上，至少二十一家大型銀行房貸水位竟然不到一年就快速接近銀行法上限。另外，到八月底止，全體銀行業不動產放款集中率高達百分之卅七點五，逼近歷史高點。銀行業放款大量集中流向不動產、建商不手軟的炒作房價、購屋族超出能力的高槓桿貸款，這些都是金融風暴山雨欲來之前的強烈訊號。

眼見新青安之亂越來越嚴重，央行要求銀行業自主管理房貸業務，總統府、行政院卻先後出面彰顯權威，一方面否認有限貸令，一方面又說要找央行開會提出令民眾安心的方案，消抵央行的獨立專業以及政策力道，市場幾乎不太在乎。這也難怪，楊金龍說，這次央行花在規劃第七波選擇性信用管制的力氣、時間與承受的壓力，不輸前六波的加總。

雖然央行說府院沒有介入，但新青安卻彷彿成了賴政府碰不得的新神主牌，央行重拳力阻房市泡沫與金融風暴，還得小心翼翼繞過青安族。不過，在美國聯準會打開寬鬆貨幣政策的降息循環後，市場普遍預期全球利率可能再往下降之際，央行第七波打房措施能有多大效果？市場即將面臨的違約亂象如何妥善處理？新青安放火燎原捅出的後遺症才剛開始，需要府院及財政部、內政部等相關部會齊心共同承擔處理。