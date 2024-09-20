聯合報黑白集／上古神器也能引火上身

真主黨成員使用的數百個呼叫器在黎巴嫩各地發生爆炸，造成至少12人死亡、近3,000人受傷。法新社 黎巴嫩真主黨被呼叫器重創，死了至少十二人，三千人受傷。但什麼是呼叫器？沒見過它的年輕人，第一個反應可能不是台灣怎也被扯上，而是搔著腮幫問，這是什麼玩意兒？

不管這算不算恐攻，爆炸案一發生，呼叫器生產商金阿波羅第一時間即躍上國際頭條。無論金阿波羅如何澄清，說是匈牙利代理商貼牌生產，跟他毫無瓜葛，但即令隔了幾千公里，台灣還是捲入了漩渦。

案情已陷入懸疑的羅生門。首先，就算是貼牌，品牌終歸是台灣的；而台灣跟美國、以色列一向走得近，真主黨怎放心下單給台灣？此其一；如今台、匈兩方公司皆否認生產，難道真主黨這麼昏庸，竟把訂單下給了摩薩德？此其二。

時間是最後的裁決者，不管真相如何，總會浮出水面。但在此之前，最令人不寒而慄的是：一個普通的商業訂單，竟成了戰爭或恐攻覬覦與利用的對象，潘朵拉盒子從此被打開，全球供應鏈都已蒙上恐怖陰影。

台灣最大的啟示則是：戰爭跟我們的距離比想像得要近得多。誰料得到貼著台灣牌子的一款上古神器，成了黎巴嫩殺戮的主角？台灣的名字跟恐襲並列，不但不光彩，就怕以後引禍上身。

不說遠的，遼寧艦都在台灣東北角擦肩而過了，賴清德若以蒼生為念不妨積點口德，別沒事就只懂打台獨嘴砲。