聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／上古神器也能引火上身
黎巴嫩真主黨被呼叫器重創，死了至少十二人，三千人受傷。但什麼是呼叫器？沒見過它的年輕人，第一個反應可能不是台灣怎也被扯上，而是搔著腮幫問，這是什麼玩意兒？
不管這算不算恐攻，爆炸案一發生，呼叫器生產商金阿波羅第一時間即躍上國際頭條。無論金阿波羅如何澄清，說是匈牙利代理商貼牌生產，跟他毫無瓜葛，但即令隔了幾千公里，台灣還是捲入了漩渦。
案情已陷入懸疑的羅生門。首先，就算是貼牌，品牌終歸是台灣的；而台灣跟美國、以色列一向走得近，真主黨怎放心下單給台灣？此其一；如今台、匈兩方公司皆否認生產，難道真主黨這麼昏庸，竟把訂單下給了摩薩德？此其二。
時間是最後的裁決者，不管真相如何，總會浮出水面。但在此之前，最令人不寒而慄的是：一個普通的商業訂單，竟成了戰爭或恐攻覬覦與利用的對象，潘朵拉盒子從此被打開，全球供應鏈都已蒙上恐怖陰影。
台灣最大的啟示則是：戰爭跟我們的距離比想像得要近得多。誰料得到貼著台灣牌子的一款上古神器，成了黎巴嫩殺戮的主角？台灣的名字跟恐襲並列，不但不光彩，就怕以後引禍上身。
不說遠的，遼寧艦都在台灣東北角擦肩而過了，賴清德若以蒼生為念不妨積點口德，別沒事就只懂打台獨嘴砲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言