聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／上古神器也能引火上身

聯合報／ 聯合報黑白集

真主黨成員使用的數百個呼叫器在黎巴嫩各地發生爆炸，造成至少12人死亡、近3,000人受傷。法新社
真主黨成員使用的數百個呼叫器在黎巴嫩各地發生爆炸，造成至少12人死亡、近3,000人受傷。法新社
黎巴嫩真主黨被呼叫器重創，死了至少十二人，三千人受傷。但什麼是呼叫器？沒見過它的年輕人，第一個反應可能不是台灣怎也被扯上，而是搔著腮幫問，這是什麼玩意兒？

不管這算不算恐攻，爆炸案一發生，呼叫器生產商金阿波羅第一時間即躍上國際頭條。無論金阿波羅如何澄清，說是匈牙利代理商貼牌生產，跟他毫無瓜葛，但即令隔了幾千公里，台灣還是捲入了漩渦。

案情已陷入懸疑的羅生門。首先，就算是貼牌，品牌終歸是台灣的；而台灣跟美國、以色列一向走得近，真主黨怎放心下單給台灣？此其一；如今台、匈兩方公司皆否認生產，難道真主黨這麼昏庸，竟把訂單下給了摩薩德？此其二。

時間是最後的裁決者，不管真相如何，總會浮出水面。但在此之前，最令人不寒而慄的是：一個普通的商業訂單，竟成了戰爭或恐攻覬覦與利用的對象，潘朵拉盒子從此被打開，全球供應鏈都已蒙上恐怖陰影。

台灣最大的啟示則是：戰爭跟我們的距離比想像得要近得多。誰料得到貼著台灣牌子的一款上古神器，成了黎巴嫩殺戮的主角？台灣的名字跟恐襲並列，不但不光彩，就怕以後引禍上身。

不說遠的，遼寧艦都在台灣東北角擦肩而過了，賴清德若以蒼生為念不妨積點口德，別沒事就只懂打台獨嘴砲。

社論

延伸閱讀

「令人擔憂」真主黨呼叫器爆炸 土耳其控以色列將戰爭擴及黎巴嫩

金阿波羅與BAC合約曝光！ 每個貼牌呼叫器可收15美金利潤

衝突一觸即發 黎巴嫩彷彿遭恐攻...華郵揭「爆炸電子裝置多樣」

影／捲入黎巴嫩呼叫器爆炸案！ 金阿波羅董事長備妥合約赴檢調說明

相關新聞

聯合報社論／綠電之亂：雲林槓中央，只是遲來的第一槍

針對民進黨政府能源政策產生的諸多綠電亂象，雲林縣政府日前發函經濟部，要求中央對綠能總量管制、統一審查規範。但行政院長卓榮...

聯合報黑白集／上古神器也能引火上身

黎巴嫩真主黨被呼叫器重創，死了至少十二人，三千人受傷。但什麼是呼叫器？沒見過它的年輕人，第一個反應可能不是台灣怎也被扯上...

經濟日報社論／改革娛樂稅 實踐轉型正義

財政部日前公告「娛樂稅法」修正草案，預告法定期限過後，將隨即呈報行政院核可並轉送立法院審議。娛樂稅上次修法是在2007年...

聯合報黑白集／陳耀祥接班人

為了通過國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，執政黨無所不用其極。行政院先偷渡讓NCC副主委翁柏宗延任代理主委，翁還挾眾威脅...

聯合報社論／空包彈卓內閣如何面對戰鬥國會？

立法院即將開議，受到柯文哲案的衝擊，復仇意志強烈的民眾黨團要向執政當局討公道，需要借助國民黨的力量在立院和民進黨算帳；國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。