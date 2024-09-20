聯合報社論／綠電之亂：雲林槓中央，只是遲來的第一槍

藍營認為，如果沒有統一綠電規範，便可能衍生弊案，中央既要發展綠能，就應從善如流，邀請各地方縣市政府，共同討論如何制定一致標準。圖／台南市經發局提供 針對民進黨政府能源政策產生的諸多綠電亂象，雲林縣政府日前發函經濟部，要求中央對綠能總量管制、統一審查規範。但行政院長卓榮泰回嗆稱，地方政府不投入能源轉型，就是違背科技開發。卓榮泰的回應不但是避重就輕，更是惡意解讀。綠能發展如不重新盤整，未來只會產生更多問題。

蔡政府上任之初就定下二○二五非核家園政策，其中再生能源占總發電量百分之二十是最重要支柱。八年下來，非核家園只等廢核就達陣，但再生能源目標仍遙不可及，甚至牽動整個能源政策興廢。事實上，再生能源跳票早可預期。無論風電或光電，都受先天條件影響甚大。台灣能穩定提供光電、風電的地區有限，加上地狹人稠，於是發展綠電就成了「搶地」代名詞。除了農地、魚塭、濕地被大量侵奪，砍林種電等荒謬情事也一再上演。

此次雲林縣政府發函經濟部，其實相當低調，七月底發函，八月業者漸有傳聞，直到九月中旬本報獨家報導，雲林縣長張麗善還特別強調是談制度問題，沒有槓中央的意思。但綠委卻痛批此舉是政治動作，轉移地方光電弊案焦點；卓榮泰更指責地方希望成為科技大縣，卻不投入能源轉型。卓榮泰以地方爭取AI研發或算力中心，要脅配合綠能政策，卻不說是誰造成缺電危機，又因何帶來綠電亂象？

再看雲林縣政府的訴求：綠能總量管制、統一審查規範；這兩個訴求並不過分。以光電為例，現行規定裝置容量二MW以上者，由中央審查並由地方出具同意函；二MW以下者，則由地方政府審查。地方政府角色十分沉重。加上升壓站、儲能設備不需環評，等於增設綠能的壓力，大多由地方政府承受。

於是發展綠能產業就出現一個奇怪的迴圈：中央不顧一切力推，造成民眾抗爭，地方政府面對民眾抗爭，中央則坐觀成敗。如果地方政府嚴格把關，就是「阻礙綠能發展」、「地方槓中央」；如果輕易讓其過關，就是違背地方民意，放任破壞環境，更可能惹上圖利、貪腐等麻煩。在准駁間並無明確作業規範情況下，業者為求快速通關，到處找關係擺平抗爭、打通關節，有權力者上下其手，「有關係就沒關係」，成了綠電畸形發展的常態。

結果幾乎所有光電重點縣市，都成了綠能弊案重災區；不但地方民代、鄉長、公務員全面淪陷，藍綠與無黨籍更是無差別涉案。至於風電衍生的問題，也不遜於光電；只是風電資本與技術門檻高，比起遍地開花的光電更不易被揭露。但進程更延宕、爛攤子更難收拾的風電，背後涉及的利益輸送、產業發展問題，恐是更大的未爆彈。非核家園未至，台灣先成黑金樂園；盲目無序發展綠能帶來的貪腐弊案，已成系統性問題。

缺乏長遠思考的綠能政策，對國土規劃問題影響更為深遠。民進黨政府以不同名目，讓業者在農林漁牧區施作光電的標準一再放寬，從不利耕作區到低地力農地，再到農漁土地可設置百分之七十到九十光電設施的綠能發展區，可說種電大放送，未來勢將嚴重衝擊環境與農漁產業生態。在綠能大旗下，農林漁牧產業何去何從，幾已無解。

雲林縣政府要求綠能總量管制和統一審查規範，並在中央改善前，暫緩核發再生能源發電廠設立同意函，可說切中要害。不過，這仍只是遲來的第一槍，即便中央真的同意改善地方兩個訴求，也未解決根本問題。賴政府如不調整能源政策，只作政治解讀，綠能之亂只會益發嚴重，直至不可收拾。