聯合報黑白集／陳耀祥接班人

NCC副主委翁柏宗獲行政院指定「延任」並代理主委。本報資料照片 為了通過國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，執政黨無所不用其極。行政院先偷渡讓NCC副主委翁柏宗延任代理主委，翁還挾眾威脅，「若委員會無法審理，可能影響iPhone16、17上市」，結果iPhone16仍如期上市；iPhone打臉NCC，翁柏宗最近神隱多日，可能要等臉消腫才敢見人。

民進黨立委吳思瑤說，NCC迫不得已修改內規，才確保iPhone16順利上市，在野黨埋地雷卡NCC，執政黨拆彈成功還要挨罵？不過，曾任兩屆NCC委員的國民黨立委翁曉玲早就拿出法規，說明新手機認證不需要委員會，只要工作小組就能完成；立委王鴻薇質疑，翁柏宗公然釋放假消息，這樣的人沒出來道歉，還想當下任主委，簡直是笑話。

過去外洩的總統府密件已證明，NCC前主委陳耀祥不僅「聽話」配合處理中天關台，後續的鏡電視、中嘉案等，都可見NCC獨厚特定綠媒的立場。最近民眾黨主席柯文哲遭羈押，特定媒體爆料案情，北檢分案調查稱絕無洩密，還直指報導內容不實，各界要求NCC開罰，NCC此刻反而特別尊重新聞自由。原來周星馳電影是真的，球員、球評、裁判都是自己人，怎麼跟他鬥？

陳耀祥有自知之明，提早放棄續任NCC主委，翁柏宗的表現不令人意外，因為行政院早看準翁柏宗是陳耀祥的最佳接班人。