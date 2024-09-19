聯合報社論／空包彈卓內閣如何面對戰鬥國會？

行政院長卓榮泰。 圖／行政院提供 立法院即將開議，受到柯文哲案的衝擊，復仇意志強烈的民眾黨團要向執政當局討公道，需要借助國民黨的力量在立院和民進黨算帳；國民黨也要以藍白合的席次優勢，有效制衡賴政府的執政霸道。在野黨的鬥志較上會期有過之而無不及，朝野的新仇舊恨將在立院新會期裡爆發開來。

行政院送出了史上最高的逾三兆元總預算，除了六千億國防預算外，十四年兩千八百億潛艦預算也要開始闖關。行政院長卓榮泰面對三黨不過半的國會，除了要各部會努力和國會溝通外，也強調地方補助款和統籌分配稅款都有增加；府院擔心在野黨會「非理性亂砍」，放話稱總預算不能按時通過，不只影響中央，也會影響對地方補助。

豈料立法院還沒有開議放砲，卓內閣已經院內失火。卓榮泰行動創新AI內閣新創經濟發展委員會，才剛開顧問會議，被視為「賴友友」的中研院院士朱敬一等四位學界顧問就發表聯合聲明，直言政院忘了初衷、企業要求減稅，又譏建言「新瓶裝舊酒」，更痛批經發會成為「利益團體動員會議」；用詞之厲，顯見這些「賴友友」對卓內閣的「虛招」，實在是看不下去。

不只卓內閣財經政策進退兩難，總統的氣候變遷對策委員會裡，包括童子賢、李遠哲等「賴友友」也力主對非核政策重新評估，讓相關部會首長在國會備詢時，對能源政策應否調整都說不清楚講不明白。賴總統的三大委員會和相關部會疊床架屋，外界批評是總統介入行政權；卓榮泰雖以和總統之間「如同有無線電可以通」，來形容「賴卓體制」的信賴與默契，但怎麼也說不明白，卓內閣的行動AI政府到底要走到那裡去？

相較於卓榮泰的模糊形象，賴總統執政百餘日，堅定「捍衛台灣主權」、強烈對抗在野和嚴厲打貪揭弊，進一步強化了賴清德嚴峻好鬥的政治風格，也加劇了府院和國會的衝突，讓朝野關係惡化到谷底。府院送出的人事案，從考試院、NCC，乃至於司法院大法官，眼看都將被國會否決，賴清德似乎有意製造憲法運作癱瘓現象，並把責任推給國會，絕不輕易讓步。

面對這樣的強勢總統，更顯得卓榮泰的小閣揆形象。然而，依照中華民國憲法體制設計，行政院長並非僅是個執行長，他有責任有義務代表政府向國會作施政報告，說明國家大政方向；但沒有人清楚這個行動創新AI內閣要做什麼、想做什麼，會把國家帶往什麼方向。卓內閣的作用，似乎就是在國會裡，做個不痛不癢、讓立委攻擊無力的棉花墊，或者避免國會和賴總統對撞的擋箭牌；這也成為「無用之用」的卓內閣風格。

這個「無用內閣」，用了一堆新首長，卻看不到真正的「行動新政」。卓榮泰這種無感施政作為，難怪立法院什麼都要衝著賴清德而來，非要賴總統到立法院做國情報告不可；立委也不太想對卓榮泰進行議事杯葛，因為卓內閣只是個擺設，關鍵決策都要總統府說了算。諷刺的是，這樣的行政院，讓在野立委連質詢問責都感到索然無味，反而成為總統和立法院間的緩衝劑。

不過，卓榮泰的空包彈策略，無法應對立院嚴審預算、嚴審人事和緊盯政策走向，部會首長拿不出實績，想在立法院敷衍過日子已經沒那麼容易。國會是在野黨履踐民主制衡的所在，賴清德寸步不讓，在野黨要怎麼以「國政為重」？民進黨既然拒絕溝通，在野黨當然要「捍衛民主」到底。這場政治惡鬥無可避免，就看誰能「一口真氣足」，堅持到底。