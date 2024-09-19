經濟日報社論／改革娛樂稅 實踐轉型正義

財政部將修訂娛樂稅法，授權地方政府得免徵藝文類、競技類活動娛樂稅。圖為民眾購買電影票。記者曾學仁／攝影 財政部日前公告「娛樂稅法」修正草案，預告法定期限過後，將隨即呈報行政院核可並轉送立法院審議。娛樂稅上次修法是在2007年，蔡政府時代雖也曾想過做些改革，但終未能成功。如今賴政府主動提出修法，值得鼓勵，但以現行公布的草案內容言，財政部似仍未能跳脫既定框架、開展前瞻格局。

娛樂稅係以出價娛樂之人為課徵對象，就娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動所收票價或收費額徵收之。其課稅項目主要分六大類：一、電影，二、職業性技藝表演，三、戲劇、音樂演奏及非職業性歌舞表演，四、各種競技比賽，五、舞廳或舞場，六、高爾夫球場及其他娛樂設施等。娛樂稅是地方稅，比較特別的是，娛樂稅法只訂定稅率上限，各地方可視不同情況決定各自的徵收率。理論上，地方政府有權決定將徵收率訂為0%，即不課徵，但根據娛樂稅法第6條規定，地方所定徵收率除須經地方民意機關通過外，還要報請財政部核備，是故這種情事通常不會發生。

財政部這次修法主要重點為：一、調降稅率上限，除高爾夫球場維持20%不變外，其他各類項目皆大幅調降50%以上。二、調整課稅項目，將「其他經財政部公告之娛樂」另立為第7類課稅項目，並授權地方政府可自行決定於一定期限內停徵第1至4類項目之課稅，但地方完成法定效力後須報請財政部備查。大致上，財政部能夠配合社經環境與消費行為的變遷，適時提出修法，尤其是賦予地方政府停徵某些項目的權力，毋寧是一種難得的突破與進步。惟稅制改革機會不易，「沒有最好，但求更好」，從促進地方自治與財政自主的角度，財政部這次修法似乎仍有些「為德不卒」之處。

其實，娛樂稅是一個非常古老的稅目，以前的名稱叫「筵席及娛樂稅」，是抗戰時期為提倡簡約的生活風氣而制定，藉以抑制奢侈的飲食與娛樂消費。1970年後才將筵席稅廢除，獨留娛樂稅。相對於現有其他地方稅目採行的單一或區間稅率，娛樂稅迄今仍保存著歷史留下的稅率上限規定，也凸顯台灣地方稅制在新舊轉型過程中的矛盾。

無可諱言，政府財政體系相對傾向於中央集權，地方財政自主性本即孱弱，欠缺充分的課稅權力。財政收支劃分法雖明訂有地方稅目，但除特別稅課外，所有地方稅的課徵皆係根據中央制定的法律為之，娛樂稅即為其一。後因政經環境變遷，隨著地方稅法通則的完成，地方政府才開始擁有些許自主立法的課稅權力。為區分新舊制度的差異，通常前者稱為中央法定地方稅，後者為地方自治地方稅。

從改革的本質言，為維持中央與地方的財政均衡，中央本即應將地方稅的制定權力完全還給地方。地方自治乃是中央地方分權的最高目標，中央政府數十年來對地方課稅的限制無異是一種政治權力的剝奪，也不符租稅正義。惟這項「還稅於地方」的稅改工程涉及龐雜政經糾葛與成本效益，需要審慎規劃並循序漸進地推動，以竟全功。現行這種新舊地方稅並存的現象只是改革的過渡做法，財政部接下來更重要的乃是將中央制定的地方稅分別、逐次的轉型為地方自治的地方稅。

這次娛樂稅修正是個實踐租稅「轉型正義」的大好機會；財政部本應大膽宣布將娛樂稅從法定地方稅中除名，改由各地方政府自行制定，為未來其他地方稅目的跟進改革做一個良好示範。尤有甚者，就算不能立即廢除娛樂稅法，但財政部至少可以先做二件事：一、課稅稅率改由授權地方自行決定，並廢除稅率上限。二、授權地方可視自治財政需求增減課稅項目，且地方停徵課稅項目不應視為租稅優惠，無須受「一定時間」之限制。

娛樂稅雖是個小稅，但改革得好，卻可小兵立大功！