經濟日報社論／日銀升息到1%的巧妙布局

圖為日銀照片。 路透

日本執政的自民黨下任總裁，也是下任首相的選舉，9月已正式開始。當史上最多的九位候選人在自民黨總部發表政見時，日本央行日銀也在低調地布局未來兩年的利率政策。日銀利率決策會議成員之一的田村直樹12日明確表示，在2026年度的後半，日銀政策利率應最少升息到1%。

日銀利率決策會議成員公開表明升息目標，是極為罕見的情況，尤其是日本泡沫經濟之後的近30年來，短期利率未曾跨過0.5%的門檻，且日本民眾七成的房貸是變動利率，連動日銀的政策利率。日銀一旦升息到1%，民眾的房貸負擔將明顯增加，恐造成消費與經濟停滯。

此外，日本從2008年全球金融海嘯之後，日銀的短期利率到今年7月升息為止，只有零利率與負利率兩種，加上2012年安倍前首相上任後，貨幣寬鬆政策成為自民黨的主流後，十幾年來日本民眾與執政黨都不曾考慮過為資金有利息這回事，現在日銀委員喊出兩年內要將短期利率從0.25%上升到1%，看得出來日銀是異常積極。

然而從日銀最近動作不斷來看，日銀應是策略性的趁著此次自民黨總裁選舉九人「大亂鬥」，無人掌握絕對優勢的情況下，要奪下未來利率政策的話語權。

這次總裁大選中，有安倍經濟學使徒自居的高市早苗、日前去安倍墳上致意的小林鷹之等尊安倍勢力參選。日銀若不趁著大選，候選人不方便批評日銀，樹立利率政策的未來路徑，萬一尊安倍勢力當選，日銀恐怕又要被迫走回無視副作用的極盡量化寬鬆，追求短期經濟成長的「安倍經濟學」老路。

所以8月23日日銀總裁植田到眾議院財政金融委員會說明，7月底的日銀升息與8月初日股大跌有無關係時，植田挺直腰桿強調今後日銀升息方向不變。之後冰見野良三副總裁，以及多位委員都在不同場合發言，表明只要通膨維持日銀評估走向，未來日銀會繼續升息或減少貨幣寬鬆的發言。

日銀利率決策會議成員九人，到目前已經五人表明支持升息方向，這說明升息已經成為主流。

前日銀總裁福井俊彥曾說，1%是利率政策產生效用的最低水準，低於這個水準，調降利率也無法產生足夠效果。

換句話說，日銀人都知道，如果要讓利率成為有效的貨幣政策工具，至少要讓名目利率維持在1%的水準。現在的日本經濟正是日銀千載難逢的機會，根據日銀7月底公布未來兩年的通膨預估，扣除生鮮食品的CPI漲幅分別為2.1%、1.9%，接近日銀2%的通膨目標。

依據經濟學界討論，央行的中立利率約是「-1.0%~+0.5%」的範圍，在通膨為2%的情況下，名目利率的範圍就是「1%~2.5%」之間，這也就是田村直樹委員，宣言兩年內日銀最低利率應到1%的依據。因此只要日本未來兩年的通膨維持在2%上下，日銀政策利率逐步升息到1%的機會非常高。而在這過程中，由於日銀已經先喊出央行利率應該維持在中立利率的政策論述，如果政治人物跳出來反對升息，卻沒有很強的反對論述，恐怕會引發爭議。

混亂的日本政局，成就了現在的強勢日銀。就台灣的產官學界而言，之後要觀察日銀的利率政策走向，有兩項重點：政局與通膨。如果尊安倍派的高市早苗或小林鷹之成為新首相，且自民黨又在接下來眾議院大選繼續維持政權，那日銀1%政策利率的展望，恐會遭遇強大政治壓力。

就通膨來說，如果日圓持續升值，減少了日本通膨壓力，那日銀要升息到1%已無充分理由。但總的來說，以日銀打算未來兩年升息到1%為基本預測，同時注意政局與通膨變化，是台灣未來關注日銀動作與日圓走向的合適立足點。