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聯合報黑白集／北檢自侮而後人侮之
檢廉偵辦柯文哲京華城案，核心案情連日外洩。特定綠媒報導案情進展如親身參與，被戲稱北檢「鏡股」、「泣股」。輿論批評「黨檢媒一體」，民眾黨更指控政治迫害阿北，迫使北檢分案調查洩密。檢方陸續傳喚作證，最後約談自稱「經營檢調七年」的記者一小時，隨即宣告查無不法。網民嘲諷「連戲都演不好」，質疑「是辦案還是串供」？
北檢新聞稿處處馬腳。例如，宣稱報導來源均非檢廉調法院公務人員，但結論只有「本案偵辦團隊絕無洩密」。那團隊的長官呢？檢方既尊重記者保護消息來源天職，如何確認洩密者並非自己人？
若是認真查辦洩密，北檢應針對有權知悉偵查機密者，即檢調廉與北院、律師等參與本案人員，而非只傳喚記者。說難聽，檢廉涉嫌利用「偵查不公開」洩密，出事就躲在記者「保護消息來源」言論自由傘下。柯Ｐ還沒被起訴，司法已賠上尊嚴公信。
話說回來，若如北檢所稱「係記者依判斷撰寫」，與卷證諸多不符；ＮＣＣ不辦假新聞嗎？更何況，造謠影響司法偵辦，甚至電視台記者損害北檢公正形象，檢方不依法追究，豈非坐實「黨檢媒一體」？
北檢要求外界勿再指摘違反偵查不公開。自清不成惹一身泥，還怪別人潑髒水。敬告檢座大人：人必自侮而後人侮之。
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