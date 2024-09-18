聯合報社論／政府不要帶頭高齡歧視，很難嗎？

台灣2025年將進入超高齡社會，每五人就有一人六十五歲以上。 圖／聯合報系資料照片 台灣二○二五超高齡社會即將來了，但長者的日常仍然處處遭遇歧視，時時面臨不平等對待。老人福利推動聯盟最近倡議全面修正《老人福利法》，將法案正名為《高齡者權益保障法》，不但「老人」改稱「高齡」，「福利」變成「權益」，更納入積極的「長者發展權」。衛福部長邱泰源允諾請相關單位研議。

這是社會面對「老人」的思維轉變。我們的社會有敬老的傳統，民國六十九年《老人福利法》的立法宗旨，就強調「宏揚敬老美德」，維護老人的生活、健康與福利。隨著社會結構與價值的變遷，敬老內涵也逐漸改變，歷次修法先後加入老人權益，刪去敬老美德，又加上老人尊嚴與延緩失能。邱泰源允諾研議修法，但其回應不脫個人權利、醫療照護與社福資源，背後思維仍將高齡者視為社會的負擔，而非社會的資源。

最近健保強制退休族依附子女投保的爭議，就是政府帶頭高齡歧視的案例。本報日前獨家報導，罕病基金會創辦人陳莉茵的健保，在先生辭世後被從區公所遷出，幾個月後健保署通知，指須依附兒子投保，否則罰款。她不想成為子女負擔，希望獨立投保卻遭拒，直呼「只想做個自主老人難道不行嗎？」新聞回響熱烈，不少長者感同身受，不解自己明明有經濟能力，只因退休就被迫成為依附親人的「弱勢」；而沒被家暴或遺棄就不能獨立投保，這又是什麼邏輯？

長者須依附子女投保，看似體恤，卻可能引發家庭紛爭。手足間該由誰負擔父母保費，考驗手足情分。為少付一點健保費，父母往往依附在投保薪資最低的孩子身上，若父母沒主動掏錢、手足也不願分攤，保費將由青貧子女一肩扛，恐造成家庭關係緊張。若是親子關係冷漠，父母要開這口更是為難。

健保署官員解釋，健保是強制性社會保險，須依附投保，觀念來自健保為自助互助，加上民法扶養義務等精神。長者想獨立納保的聲音，健保署雖說聽到了，卻以事涉修法且複雜為由，還需研議，但外界看來只是推託之詞。健保署說不出口的，可能是為收取更多健保費，只能無視長者尊嚴。

早年退休人士可以第六類身分加保，一○二年二代健保上路後取消。同年的「老人狀況調查報告」顯示，當時六十五歲以上長者經濟來源，仍以來自「子女或孫子女奉養」的近四成四最高，其次為「政府救助或津貼」占三成六，只有近兩成長者靠退休、撫卹或保險，仰賴儲蓄利息租金投資過日子的不到一成七。但現今長者樣貌已大相逕庭，衛福部最新的一一一年「老人狀況調查報告」，六成五長者主要經濟來源是自己，來自家人已降至二成八，另有百分之六點七靠政府救助或津貼。

老人不等於窮人，部分退休族領的退休金，甚至比年輕子女薪水還多，許多長者並手握土地房產、大筆存款。但現行健保制度，仍視高齡為「弱勢」，將年齡、有無工作和弱勢、繳不起健保費畫上等號，甚至可能加重青貧子女負擔，讓他們更感到世代不公。健保署應研議退休族獨立納保機制，尊重個人自主選擇權利，並調整保費結構，量能付費，兼顧世代正義和長者尊嚴，作為未來健保法修法重要方向之一。

不論政治人物在選舉中開出多少巴結長者的支票，在現實生活中，仍然隨時隨地可見高齡歧視，長者依舊被視為社會與經濟的負擔。老盟要求將「長者發展權」入法，或有助於改變社會既有思維的窠臼，但政府更應積極改善仍遭漠視的長者尊嚴與平權問題。