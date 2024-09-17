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聯合報黑白集／政績不夠，宣傳來湊
賴政府首度編列的總預算出爐，媒體宣導費總金額高達十五億元，增幅達六成五，若干部會預算甚至暴漲十幾倍。過去蔡政府各種大內宣、大外宣氾濫已然匪夷所思，如今賴政府不僅是「蔡規賴隨」，更是「超蔡趕英」了。
文宣費暴增部會甚多，其中海洋委員會大增四倍之多。對照近來海委會爭議頻傳，面對兩岸爭端無力處理，擴增文宣費也算是超前部署、料敵機先。至於警政署打詐宣傳費從一千四百萬增加至二點三億，更是驚人，到底是打詐，還是「其中有詐」？
政府文宣費好用，民進黨最知道。農業部前身農委會「一四五○」，已成「政府網軍」代名詞；文宣費獨厚綠媒，更是眾人皆知的秘密。最具「開創性」者，莫過綠營幕僚成立公關公司，承包政府文宣，可說是「國庫通黨庫」。
面對質疑，行政院回應「依法編列、執行情況按時公布」，可說牛頭不對馬嘴。立院民進黨團幹事長吳思瑤更離譜，竟說在野黨鎖定政府文宣費，是「為堵住政府的嘴」。難道不買廣告，政府就沒了發聲管道？不砸錢大內宣，民進黨就不會執政？
賴政府上任逾百日，只有不斷的兩岸對抗與朝野鬥爭，政績和願景則付之闕如。文宣費大增，看來也是有自知之明。執政出包，有大內宣掩飾、帶風向；政績不夠，也能拿宣傳來湊數。
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