聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／政績不夠，宣傳來湊

聯合報／ 黑白集

賴清德總統就職後首份中央政府總預算案出爐，明年的「媒體政策及業務宣導」費用從今年的9億餘元成長至近15億元。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統就職後首份中央政府總預算案出爐，明年的「媒體政策及業務宣導」費用從今年的9億餘元成長至近15億元。 圖／聯合報系資料照片
賴政府首度編列的總預算出爐，媒體宣導費總金額高達十五億元，增幅達六成五，若干部會預算甚至暴漲十幾倍。過去蔡政府各種大內宣、大外宣氾濫已然匪夷所思，如今賴政府不僅是「蔡規賴隨」，更是「超蔡趕英」了。

文宣費暴增部會甚多，其中海洋委員會大增四倍之多。對照近來海委會爭議頻傳，面對兩岸爭端無力處理，擴增文宣費也算是超前部署、料敵機先。至於警政署打詐宣傳費從一千四百萬增加至二點三億，更是驚人，到底是打詐，還是「其中有詐」？

政府文宣費好用，民進黨最知道。農業部前身農委會「一四五○」，已成「政府網軍」代名詞；文宣費獨厚綠媒，更是眾人皆知的秘密。最具「開創性」者，莫過綠營幕僚成立公關公司，承包政府文宣，可說是「國庫通黨庫」。

面對質疑，行政院回應「依法編列、執行情況按時公布」，可說牛頭不對馬嘴。立院民進黨團幹事長吳思瑤更離譜，竟說在野黨鎖定政府文宣費，是「為堵住政府的嘴」。難道不買廣告，政府就沒了發聲管道？不砸錢大內宣，民進黨就不會執政？

賴政府上任逾百日，只有不斷的兩岸對抗與朝野鬥爭，政績和願景則付之闕如。文宣費大增，看來也是有自知之明。執政出包，有大內宣掩飾、帶風向；政績不夠，也能拿宣傳來湊數。

社論

延伸閱讀

政府文宣預算暴增 趙少康：討好綠媒洗人民腦袋 無能至極

數發部修法 電信業踩打詐紅線將限制號碼核配

閣揆卓榮泰：中央政府明年編73億預算 建立打詐生態系

打詐成效不佳預算卻暴增 楊瓊瓔：大撒幣理由是什麼？

相關新聞

聯合報社論／過期彈藥、反聯大決議，能戳到中共眼睛？

美國五角大廈監察長報告掀開美台「國防布」。美國首次動用總統撥款權軍援台灣，頭兩批運抵的竟是四十年以上老彈藥、包裝混亂的不...

聯合報黑白集／政績不夠，宣傳來湊

賴政府首度編列的總預算出爐，媒體宣導費總金額高達十五億元，增幅達六成五，若干部會預算甚至暴漲十幾倍。過去蔡政府各種大內宣...

經濟日報社論／央行理事會決策面臨重重挑戰

在經歷「限貸令之亂」後，央行19日理事會的決策受到社會矚目。面對「新青安專案」對國內房價衝擊的餘波盪漾，央行是否會採取進...

聯合報黑白集／只見火星人，不許見素珠

高雄這兩年力推演唱會經濟，甫落幕的西洋流行天王「火星人」開唱吸引十萬人朝聖，但絢爛燈光與一時人潮，卻照不亮暗淡的南高雄。...

聯合報社論／小草集結難證柯文哲清白，卻凸顯司法荒唐

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，重創柯文哲和民眾黨標榜的清廉形象。不過，八日為聲援柯文哲的「集結！為台灣的司法正義站出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。