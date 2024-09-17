聯合報社論／過期彈藥、反聯大決議，能戳到中共眼睛？

美國國防部監察長辦公室公布報告，指美軍處理軍援台灣物資，從打包、候機轉運等流程未妥善，導致彈藥過期、防彈背心受潮發霉。 圖／美國國防部監察長辦公室報告 美國五角大廈監察長報告掀開美台「國防布」。美國首次動用總統撥款權軍援台灣，頭兩批運抵的竟是四十年以上老彈藥、包裝混亂的不明步槍與發霉的防彈裝備。美國在台協會形容「像是清除廢棄物」。去年白宮宣布軍援時，我方及外媒評論此舉顯示對台重視，推測會移撥提升戰力的飛彈、先進軍用無人機及資通網絡系統。結果，一堆破爛沒震懾到中共，卻嚇壞台灣民眾。

美方報告評估這些軍備「不具執行任務能力」。我國防部收到這些水損逾半的裝備，一直悶不吭聲。若非五角大廈自行揭露，民眾怎知拜登打台灣牌，竟然出老千。報告指出，這些軍備可能導致台灣對美失去信心。監察長多慮了，賴清德總統對那些老彈藥，還幫忙隱瞞自家民眾。

拜登軍援送出準報廢品，對照台灣機艦老舊，極具諷刺。幻象兩千墜機事件曝露空軍艱困處境。飛行員不足，主力戰機超限使用；發生意外，連救援直升機也是役齡廿六年的老兵，吊掛救人時故障。府院對戰機與救護機雙雙故障，避而不談，只能稱許飛官優秀應變很好。

戰機老舊，採購新機也狀況不斷。我向美採購六十六架F-16V，已付近半款項一千二百億元，交機卻一再延宕；原訂本月底交貨兩架，軍方證實再度被放鴿子，聲稱將「積極爭取」年底前首架機出廠。另外，從預算書得知，新購F-16V尚未採購電戰莢艙，明年才編預算，但不確定能否如期購得。

台海緊張升高，對比中共加速軍備，美台卻外強中乾。媒體報導，美國前國防部副助理部長柯伯吉批評美台為防禦台灣都做得不夠。他抨擊拜登政府只會說大話，無法厚植威懾力量對付中共，卻又支持台獨；而台灣也未能強化威懾能力，卻猛戳中共眼睛，如賴清德就職演說。

美國要求台灣大幅提高軍費，有排擠資源爭議和軍備競賽風險，但柯伯吉「戳眼睛」之說卻很傳神。賴總統拿璦琿條約嗆中共應先向俄國收回領土，獨派三呼英明，「戳痛習近平不敢吭聲」。怎料，俄國以受美國煽動的「犬吠」回敬，俄國駭客更對台灣軍事金融交通等公私部門發動攻擊。賴清德放著戰備告急不認真解決，翻找中俄宣稱已解決的歷史問題能嚇阻什麼？他在國際立旗逞威大作宣傳，卻激勵中俄聯手進出第一島鏈，增加印太同盟軍事壓力。

賴政府更積極反制聯大二七五八號決議，以為有美國撐腰，定可爭取多國支持加入國際組織，國際挺「二七五八決議不涉台灣」聲量愈大，就是往台獨邁進；即使不能在聯大提案，只要能在立院表決，藍白不跟進就是親中賣台，內外都穩賺政治紅利。賴政府顯然忘了蔡政府的教訓。時任眾院議長裴洛西訪台、麥卡錫會蔡英文，台灣外交毫無突破，卻失去海峽中線與東部防禦縱深，造成共軍圍台常態化。這次國安團隊配合美國打台灣主權牌，真能穩賺不賠？

賴總統發表新兩國論後，中共發動圍台軍演。聯合國秘書處回應表示，有關中國問題，遵循聯大二七五八號決議，「我們立場是，台灣是中國的一個省。」倘若北京在聯大藉提案或發言再次確認聯合國立場，賴總統不怕國家尊嚴如海峽中線般，被公然抹去？

拜登援台軍備被丟置在美國空軍基地登機處，風吹雨淋三個月無人理。這些裝備與聯合國外對抗二七五八決議的台灣宣達團，處境何其相似。一樣被抗中使命包裝，背負震懾北京任務；但實際上不僅戳不到中共眼睛，還恐為台灣引來不必要的報復和國防超限的困境。