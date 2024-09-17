經濟日報社論／經發會應廣納體制外聲音

行政院經濟發展委員會（簡稱經發會）9月初舉辦首次經濟顧問會議，會後各界有不同的評論。聯合報系資料照片

行政院經濟發展委員會（簡稱經發會）9月初舉辦首次經濟顧問會議，會後各界有不同的評論。有人認為疊床架屋、或有涉及利益之私，以及新瓶裝舊酒等疑慮，但也人認為，有機會反映實務，尤其如何協助中小微企業迎接數位與淨零轉型挑戰。究竟經發會在台灣未來經濟發展中應扮演什麼角色？值得進一步討論。

經發會在今年7月設立。觀諸設置要點，主要是為落實「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等經濟政策目標。任務包括國家整體經濟發展方向及願景之擘劃、經濟發展策略及經濟發展關鍵興革事項之研析。委員會置委員14人，主委為行政院長，副主委為副院長，各部會首長均為委員，顯然這是一個跨部會的經濟發展政策討論平台。

基本上經濟發展涉及層面廣泛，但過去若經濟情況不佳，各界究責的多是經濟部，因為專責經濟發展；但實際上經濟發展需要人力（教育部、勞動部、內政部）、也需科技及數位（國科會、數發部）、更需資金與財源（財政部、金管會、主計總處及中央銀行），若各部會間沒有一個協調統合機制，政策將難以有效聚焦推行。

在實務上，若這個協調機制的主導者不是正副院長，將難以領導指揮各部會。

過去國發會的前身「經建會」曾扮演這個協調統合的角色，主要在於統籌國家經濟、社會、產業、人力、國土區域等政策規劃、審議、協調、考核及資源分配等業務，而國發會組成委員也是各部會首長，過去有段時間，在行政院副院長兼任經建會主委的體制下，其不僅是行政院的幕僚，更兼具經濟掌舵及協調各部會的重要功能。

但在中央行政機關組織基準法通過後，國發會組織法明文規定國發會主委由政務委員兼任，因此行政院副院長已無法兼任國發會主委。

在各部會首長都是平行位階的情況下，的確需要一個政策協調平台來協調與聚焦，行政院經發會應可扮演這個角色。

另一方面，經發會由行政院長擔任主委，也可讓院長在執政初期親自凝聚各部會，統合政策方向，未來在推動時，即可讓國發會發揮其原有的協調及管考的功能。

而經發會所聘的顧問群，並非經濟發展委員會的委員，其價值應在於廣納體制外的聲音。雖然有人認為現任的財經首長已來自民間，代表政府內部已有民間觀點，但政策發展的過程需要持續檢視與更新，從多元角度來看，政策應反映當下的經濟變遷，而非依賴過去既有的成功經驗，顧問群的功能可以提供不同的視角與觀點。

至於稅制問題，或謂要求減稅可能損害社會整體利益，這確實需要謹慎處理。減稅政策的確應考量到企業需求與國家財政平衡間的關係；但從正面角度來看，減稅若與企業創新和投資相連結，有可能創造更多的經濟動能與就業機會。

然而，在此過程中，政府也應充分聽取社會各界，包括勞工階層的聲音，確保稅制改革兼顧公平與國家長遠利益。

有些建議被批評重複以往的政策，持平而言，若有些構想曾在過去的環境中未能成功，但這並不意味在新的經濟環境下不具價值。現代經濟發展迅速，科技創新以及全球供應鏈變化，這些舊政策在新情況下有可能激發不同的效果。只要進行完善的評估與調整，這些政策或有可能發揮其應有的作用。

總體而言，經發會的設立除了強化部會間的政策協調與聚焦之外，也應多引進體制外的聲音，進行多元討論，為政策決策提供更全面的參考。只要政府能持續改進決策過程中的透明度與公平性，相信其將有效促進國家的經濟發展與創新。