聯合報黑白集／只見火星人，不許見素珠

火星人布魯諾（Bruno Mars）登上高雄世運主場館開唱。圖／Live Nation Taiwan提供 高雄這兩年力推演唱會經濟，甫落幕的西洋流行天王「火星人」開唱吸引十萬人朝聖，但絢爛燈光與一時人潮，卻照不亮暗淡的南高雄。十多年前，高雄一度流傳「素珠（售租）搬來高雄」的冷笑話，形容市況蕭條；現在南高雄許多要道也長期掛起「售租」大型廣告，高市環保局卻以「有礙觀瞻」為由，要求限期拆除，難怪市長陳其邁被嘲諷解決不了南高雄的沒落，就解決售租布條。

陳其邁將演唱會經濟當成行銷利器，許多國際搖滾天團落腳高雄，表面看似風光，實際上卻是以免場租、門票不抽成，且傾盡市府資源、動員大批公務員所撐出的榮景。市府宣稱天團開唱帶來的外溢效果，遠超過場租及門票抽成收入，問題是，陳其邁從來沒有告訴大家的是，這背後所付出的社會代價以及受惠的市民究竟有多少。

而火星人開唱期間，世運主場館卻被各地蜂擁而來的歌迷發現諸多缺失，包括排隊數小時進入搖滾區的籃球場毫無遮蔭、跑道龜裂、座位上方遮棚漏水。世運主場館原可藉由場租及門票收入作為運營維護經費，結果市府裝凱子免費大放送，主場館的軟硬體卻無力修繕。

高雄發展南北失衡，陳其邁無力解決，只能要求「素珠」搬走。從拆除售租布條到落漆的世運主場館，不過一再印證邁式表面治理術。