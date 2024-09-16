聯合報社論／小草集結難證柯文哲清白，卻凸顯司法荒唐

民眾黨搶救柯文哲第3場嘉義開講，14日下午在嘉義市南順宮登場。記者魯永明／攝影 民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，重創柯文哲和民眾黨標榜的清廉形象。不過，八日為聲援柯文哲的「集結！為台灣的司法正義站出來」晚會，卻有上萬「小草」參加；民眾黨隨後展開全台開講，力挺柯文哲捍衛清白，痛批賴清德總統是獨裁新威權，賴政府是新黨國主義，甚至揚言立院新會期將凍結總統府預算。

雖然柯文哲是否有罪，仍須交由司法審判，小草的聲援，亦或有政治支持成分；但顯然也因為司法操作太過，才讓整起事件從司法議題變成政治議題。除了民進黨比檢方還急切為司法辯白外，諸多原應是偵查不公開的訊息，都成了親綠媒體與政論節目談資，每天由特定媒體或媒體人釋出不利於柯文哲的「案情內容」；黨檢媒一體，很難讓人相信背後沒有政治操作。

類似操作並非首例，手法更不是只有透過特定媒體釋出特定訊息而已。最令人印象深刻者，莫過於二○一七年台北地檢署重啟對早已偵結的「三中案」調查。當時北檢在與馬政府有宿怨的檢察長邢泰釗帶領下，發動大量人力、物力重新偵辦此案，並於次年起訴了前總統馬英九等六人。一時間「馬英九將被關」，成了熱議話題。

該案的司法操作，堪稱黨檢媒一體的經典。北檢先是以不成比例的人力投入調查；接著，除了調查案件主體，也藉由查案對反對黨諸多內部運作進行鋪天蓋地的「反宣傳」。而後檢辯交手過程中，北檢還屢屢以充滿情緒化文字反擊被告和律師的自清，大打口水戰。最後則釋出案件相關訊息給特定媒體，包括筆錄、蒐證光碟內容等，鉅細靡遺，令人匪夷所思。

最荒謬的是，如此全面追殺，一審判決結果，六名被告有五人被判無罪，包括馬英九。而馬英九提告邢泰釗等人洩密，不僅邢泰釗親自簽結，無任何人被起訴，偵辦此案的檢察官也一一高升，邢泰釗更是三級跳一躍成為檢察總長。如此「不當起訴卻升官」的誘因，怎不讓檢調努力「政治辦案」？

此次北檢偵辦京華城案，領軍的檢察長王俊力，不但「恰好」剛卸任調查局長，早前擔任桃園地檢署檢察長時，更簽結鄭文燦貪瀆案。王俊力還曾是邢泰釗擔任高雄地檢署檢察長時的雄檢發言人，被認為是「邢泰釗的親軍」。歷來諸多政治大案都由北檢發動，王俊力被任命為北檢檢察長，當然不無「超前部署」的用意。

雖然柯文哲有無圖利涉貪，尚在調查，但偵辦過程不合常理情事頻傳，當然引發外界質疑。民進黨和北檢齊聲要外界給司法獨立辦案的空間，但扼殺司法獨立辦案空間的，恰恰是民進黨和司法本身。

原本經假帳風波、選舉補助款濫用及京華城案後，民眾黨支持度、好感度和信任度「三降」；但在司法飽受質疑情況下，民眾黨反而藉此再度凝聚黨內團結，支持者高聲抗議司法不公，站出來的小草大大超過預估。雖說抗議人數多寡，無法證明柯文哲清白與否，卻足以說明司法荒唐不受信任。

民進黨一貫宣稱並未干涉司法，從陳宗彥、鄭文燦、林宜瑾等案，似也說明司法並非「藍綠白有別」；但這些民進黨人涉貪案件，只能說「貪腐不限黨派」，從辦案力道來看，卻很難說「毫無差別待遇」。尤其蔡政府時期的疫苗、超思、綠能等諸多弊案，不是草草結案，就是一拖再拖，也未見有任何黨政高層被究辦。檢調是否雙標，人民心中自有一把尺。但司法檢調如果繼續甘為執政者打手，小草的集結將只是民意反撲的開始，不是結束。