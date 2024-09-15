聯合報社論／總統干預行政權，閣揆背離國政願景嗎？

行政院經發會月初舉辦首次經濟顧問會議，行政院長卓榮泰（中站者）出席並頒發顧問聘書，12日朱敬一（右一）、林明仁、陳東升與劉錦添四名顧問發聯合聲明，指若干經發顧問大聲要求減稅，如果率爾將顧問委員會的建議當成政府政策而大力推動，會有嚴重扭曲。 圖／聯合報系資料照片 行政院經濟發展委員會月初舉行顧問會議，幾天後，四位學界顧問朱敬一、林明仁、陳東升與劉錦添聯合發出五點提醒，質疑顧問建議有利益之私，特定企業要求減稅，經發會被扭曲成「利益團體動員會議」，如果率爾將顧問會議的建議當成政府政策大力推動，就會嚴重扭曲，對經濟產生重大傷害。

經發會顧問會議閉幕時，行政院長卓榮泰強調，顧問的建議，政府將馬上開始啟動執行。如今經發會被質疑是「利益團體動員會議」，顧問意見不能輕信；行政院訕訕改口，相關建議將在經發會交換意見，經跨部會確認才會形成政策，而非直接作為政策上路。

四位經發會學界顧問，朱敬一是中研院院士，選前幫賴清德起草國政藍圖；另三位都是台大教授，林明仁二月受邀到民進黨中常會作專題報告時，賴清德透露其投資青年的教育政見，相當程度參考了林明仁的研究；陳東升則是賴清德擔任董事長的新境界文教基金會執行長，也是為賴清德打造「國家希望工程」的重要智囊；至於劉錦添更是前總統蔡英文的姊夫。四人背景非賴即蔡，聯手重砲開轟，不免讓人懷疑，卓榮泰的經發會還剩多少正當性？甚至，卓內閣的經濟政策符合賴總統的國政願景嗎？

四位學界顧問的擔憂，外界或有不同看法，但其聯合聲明直指扁政府以來這類體制外委員會的弊病。而賴政府不只在行政院設了經發會，更在總統府成立了氣候變遷、健康台灣、防衛韌性三大委員會。四個委員會性質、定位與層級不同，但學界顧問對行政院經發會的「提醒」，同樣可以用來「提醒」總統府三大委員會；而且除了私利扭曲，疊床架屋、干預行政、紊亂憲政、規避責任，也都是外界早就用力提醒的問題。

府院職權分工，首先引起質疑。總統府氣候變遷對策委員會和行政院國家永續發展委員會功能相同；健康台灣推動委員會成為衛福部的太上皇；全社會防衛韌性委員會也和總統國安職權重疊。卓榮泰解釋未來運作方式，行政院會先透過經發會或定期會報討論政策議題，之後提報到總統府委員會，形成政策大方向後，再回到行政院執行。事實則是，賴清德通過體制外委員會介入行政權，收繳了卓榮泰的決策權；但總統躲在委員會後面治國，既缺擔當，又規避政治責任。

至於經濟發展的討論，只在行政院經發會。卓榮泰也許只在賴清德不感興趣的經發會，才有當行政院長的感覺；但閣揆僅餘的權力，也遭到總統智囊挑戰。然而，總統藉由委員會干預行政院職權運作，行政院長也在體制外會議指導部會施政，形成詭異憲政怪象。尤其總統召集的委員會，委員和民眾都會對總統影響力抱有高度期待，推高了總統聲望，卻貶低了政院與部會。

發出聯合聲明後，朱敬一隔天又在臉書引述諾貝爾獎得主朱棣文的名言，「在政治上，牛頓的第一運動定律失敗。每當你開始某件事情時，它不是停止，就是脫軌。你要繼續施力。」行政院的回應避重就輕，學界顧問還會繼續「施力」。

然而，府院設委員會廣納民間智慧與聲音，卻不啻承認，蔡政府八年已成目盲耳聵的閉塞政府；賴政府上任百日，標榜民間視野與產業觀點的財經首長，也忘了民間聲音嗎？體制外的四大委員會涵蓋環境、能源、健康、醫藥、國防、內政與全部財經部門，形同大半政府部門都不「信賴」；難怪，賴政府決策只能在「蛋頭學者的局限」與「業界委員的私利」之間擺盪。