聯合報黑白集／只能「聽綠湧」

「聽海湧」海報。圖／公視提供 民進黨政府不爽人民以「綠共」譏諷其鴨霸洗腦施政，但最近兩起歷史、影視相關爭議，卻鮮明展現綠共心態與作為。

一是國安局整理大陸對台文化滲透樣態，把研討抗日歷史、兩岸藝術影劇合作、認同中華文化等皆視為營造反獨促統，引發管中閔質疑「這是假新聞嗎」？

管中閔是享譽國際的計量經濟學者，但晚近最常講述長年研究的抗戰史。他的出發點：除非中華民國自己要抹掉歷史，把發言權拱手讓人，否則大陸愈講愈沒有故事，愈無法掩飾歷史。但國安局豈止把抗戰話語權拱手讓「共」，更把研究者一概抹紅。

二是公視製播關於二戰台籍戰俘監視員的時代劇「聽海湧」，台史館配合推特展，官媒更稱「一窺真實歷史背景」。但文史專家卻抓出「十大瞎編」，痛斥該劇將當時中華民國駐北婆羅洲領事卓還來夫婦拒絕降日的情操與事蹟扭曲汙化，公視才回應「所有人物皆為虛構」。

公視不但被控涉剽竊侵權，更竄改歷史，充斥迎合當權者心意的戀殖情節。如此洗腦又製造「台灣人、中國人」對立的操作，只怕才是國安禍源。

民進黨政府明年大內宣經費暴漲六成五，高達十五億，拿人民的錢洗人民的腦；但刻意讓人民只能「聽綠湧」，與對岸製播抗戰神劇、謊稱共軍領導抗日何異？說它是綠共，絕不是假新聞！