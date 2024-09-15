經濟日報社論／國防支出增加 恐排擠經濟發展

國防支出增加，恐排擠經濟發展。示意圖。記者曾原信／攝影 曾原信

立法院即將審議114年政府總預算，近來海基會和媒體預算，不符比例的暴增，引發非議，其實國防預算也頗值得探討。政府公布明年的國家總預算中，國防支出達到4,760億元，再加上原先特別預算中國防支出的1,710億元，明年我國國防預算的總支出將達到6,470億元，比前一年多出460億元。同時，預計國防預算將達到明年政府總預算的14.9%，約占全國GDP的2.45%，超過去年的2.38%。雖然此一比率仍低於美國白宮高層希望達到GDP 5%的標準，但是已經比去年成長了7.7%，這麼龐大的支出，對台灣經濟勢必產生排擠和衝擊。

首先要討論的是，這麼快速成長的國防支出是否合適？尤其有不少是用特別預算方式編列，可能必須用借款的方式來償還，這是否符合特別預算的規定？同時，大幅增加的政府負債是否合適？我國的舉債金額是否會超過上限？另一方面，一般來說，政府支出增加可以擴大國內需求，從而刺激成長，有利於經濟發展。在政府明年編列的國防預算當中，除了用在潛艦國造以外，有很大的部分是用在對美軍購，這部分將會造成我國進口的擴大，也就是會抵消政府支出可能帶來刺激經濟的效果。而且，國防預算擴大的同時，將會排擠政府在其他方面的支出，將會造成對經濟成長的限制。

在明年大幅擴大的國防支出中，約有1,710億是以特別預算的方式來編列。依特別預算法第83條規定的編列理由中，有一項是「不定期或數年一次之重大政事」，此項內容過於籠統，執政黨很容易找到理由來編列特別預算。比方說，2017年初，政府輕易的編列了8,400億的特別預算供治水、軌道建設等各方面使用；再比方說，2021年底政府編列了約2,400億的特別預算供購買軍備的支出。由於這些特別預算支出金額很大，期限又長，自然會變成下一任政府的負擔，因此這麼大金額且採分年編列的方式是否合適，頗值得商榷。

另外，在明年的國防預算中，有編列20億做為國艦國造的先期作業費，同時也編列2,840億做為後續14年興建七艘潛艦的費用。問題是，潛艦原型艦海鯤號的完成要延到2029年，也就是說，未來另外七艘何時才要開始興建？為什麼現在就要編列2,840億這麼龐大的金額？這種編列方式是否合理？也值得商榷。

此外，明年國防支出達到歷史新高的6,470億元，占GDP的2.45%，勢必會排擠到原本可以支應到地方的政府支出，以及退撫支出或教育支出等。這些都是因為在兩岸情勢嚴峻下，政府被迫必須擴大國防支出，以加強防衛，也就是政府政策抉擇下，國人必須付出的代價。尤其是明年國防支出中有1,458億是用來向美國採購軍備，這些支出對於我國GDP將不會產生任何作用，也是因為兩岸情勢緊張而導致，對於我國經濟成長不會有任何的貢獻。

總結來說，國防支出是必要之惡，為了國家安全，我們相信國人不會有太多意見。但是，畢竟政府的任何支出都來自於國人所繳的稅賦，每一塊錢都應該用在刀口上，國防支出當然也是一樣。因此，政府應該採用最有效率的支出方式，比方說，採購的軍備是否需要？價格是否合理？在自行研發或支出的軍備上，預算編列是否合理？編列方式是否合適？當然，更重要的是，我們現在絕大多數的軍備支出，都是為了因應對岸可能發動的戰爭。

因此，如何儘速改善兩岸關係，降低兩岸的緊張情勢，是政府的當務之急。因為只要兩岸關係和緩，我們對於軍備的需求與支出就會減少，從而把更多的經費用在其他更有需要的地方。相信這也符合大多數國人的期待。