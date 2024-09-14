聯合報黑白集／台灣人民的新自救

「台灣人民自救運動宣言」滿60周年，賴清德總統出席紀念研討會時表示，雖然前總統蔣介石已經不在了，但共產威脅依然存在，且比過去更強烈 記者杜建重／攝影 賴清德總統重讀六十年前「台灣人民自救運動宣言」，得到要繼續推動這項運動、揭穿共產主義要併吞台灣的騙局、繼續為台灣民主自由打拚等三項心得。務實台獨工作者選前宣示沒有獨立的路徑和框架，選後才知原來是曲線路徑轉向一中一台，果然務實。

一九六四年，前台大教授彭明敏和學生謝聰敏、魏廷朝起草宣言，強調反攻大陸絕不可能，提出「一個中國，一個台灣」、重新制憲、建設新國家等主張。六十年後賴清德重讀宣言，懷抱感恩心情，特別代表國家，向彭、謝、魏表達欽佩與感謝，並誓言繼續推動宣言未竟目標。

但賴清德八二三才說台灣人民與人為善，不再反攻大陸，現在卻引宣言說反攻大陸是騙局，難道是指控台灣人民偽善？賴又揭穿共產主義要併吞台灣的騙局，但中共要統一從來不是騙局，而是明白的任務，問題只在台灣的方向與應對。最重要的是，台獨和一中一台愈來愈不可能實現，連ＡＩＴ處長都當面提醒賴清德美國的一中政策。

台獨的路徑湮沒、框架支解，賴清德猶自懷念一中一台，新兩國論已現端倪。但不久前費力澄清的疑賴論，現在更深重了。反而是從蔡英文以民選獨裁重建新威權開始，民進黨政府已走向彭明敏批評的腐化無能和獨裁專制；台灣人民的確需要一個新的自救運動。