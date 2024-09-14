聯合報社論／民主韌性麻辣鍋，民進黨不要偷摻蘇丹紅

台北市長蔣萬安9日在哈佛大學座談時，以吃麻辣鍋形容台灣的民主，吃了讓人流汗，但吃過一定上癮。 記者馬璿／攝影 台北市長蔣萬安訪美，重頭戲是哈佛大學演說，他強調要深化民主韌性，透過溝通對內尋求共識，對中國大陸分享更多的民主故事。他形容，台灣的民主是麻辣鍋，雖不見得完美，讓人吃了流點汗，但越吃越上癮，就像台北市政府和議會，縱有諸多激烈辯論，總能透過溝通達成共識，推動城市發展。

上一位在哈佛演說談民主的是高雄市前市長韓國瑜，他強調台灣人民要的是「台灣安全，人民有錢」。馬英九擔任台北市長時，也曾在哈佛談台海和平繁榮；後來更於總統任上再赴哈佛演說，是繼李登輝康乃爾大學演說之後的大突破。蔡英文十三年前也曾以民進黨主席身分赴哈佛談民主，並在回答大陸學生對民進黨暴力干預陳雲林訪台的提問時說，「你所謂的暴力，在民主開放社會，當我們講話大聲是很正常的事」。

這麼多台灣政治領袖前往美國學術重鎮談民主與和平，向國際社會展現台灣民主獨特性，在華人社會裡更顯珍貴。蔣萬安提到了民主韌性，這是最近台美政界非常喜歡引用的字眼。所謂民主韌性，綠營常指涉對抗中國威脅，捍衛台灣民主體制；其實民主韌性的表現，不僅是不受外來的破壞威脅，更重要的是社會以民主手段與配套機制，鞏固民主根基，修正社會朝向集權專制化作為，防止民主倒退；也就是要讓民主體制得以持續，不至於走向專制獨裁。

蔣萬安用麻辣鍋來形容台灣民主的辛辣與戲劇性，也寓意著台灣民主運作的多元豐富，相當具象地把台灣的生活方式與民主韌性，向全世界、甚至向大陸分享。這是台灣民眾不容輕棄與破壞的生活方式，也是台灣民主自信的展現。而民主韌性的關鍵，就在守護民主體制，維護權力分立、言論自由、依法行政、人權保障等民主基本原則。

然而，在部分政治人物的眼中，民主韌性反而成為另類分化標籤。蔡英文在一一一年國慶演說中指出，民主韌性的建立，是守護台灣的關鍵；而民主，不只是對外定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略。蔡英文一個翻轉，就將民主韌性變成「面對境外勢力滲透破壞，防止錯假訊息攻擊」的工具；甚至在賴清德總統眼裡，民主韌性更是和台灣區域安全連繫在一起。

問題在於，雖然蔡英文說，我們要以更透明、更民主的方式來應對境外勢力的滲透及意圖破壞，但民進黨政府的實際作為，卻是更深入的媒體控制與訊息操控，甚至頻頻以「查水表」及國安、司法等工具對付不同意見者。這不是民主韌性的呈現，而是民主倒退的病徵。

尤其我國憲法幾經增修，修出大總統制，總統幾無有效制衡力量。全面執政的蔡英文就是挾一黨獨大，打造綠色新威權。賴清德雖然是少數總統，但上任後完全沒有和在野黨、社會對話溝通的意思，反而是鬥志昂揚，既指導大法官釋憲反制國會改革，又召喚民粹青鳥威脅在野黨，更以肅貪為名全面打擊政敵，讓整個社會朝集權化發展，政治氛圍極為肅殺。賴清德上任百日，綠色新黨國體制已經巍然聳立。

賴清德總統應該思考，面對民主麻辣鍋，該怎麼料理多元風味，讓更多人的意見與智慧推動社會進步，而不是霸道地獨沽一味，強要全民「信賴」，台灣民主才會有真韌性，也才能開創兩岸自信對話的未來。尤其，年初蘇丹紅風暴的教訓不遠，毒辣椒粉讓全台人人自危，火鍋店紛紛停賣麻辣湯或麻辣鍋不敢加辣。民進黨別在民主麻辣鍋裡，偷摻蘇丹紅！