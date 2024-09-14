經濟日報社論／突破服務業低薪困局 需加把勁

政府日前提高了明年的最低工資，將達到月薪28,590元、時薪190元。 聯合報系資料照

政府日前提高了明年的最低工資，將達到月薪28,590元、時薪190元。這是連續九年調高基本工資，落實政府照顧勞工的承諾；然而，受到「照顧」的勞工，其實只是適用最低薪資的「邊際勞工」，包括180萬名月薪制和60萬名時薪制勞工；八成的一般勞工都是「無感」的，因他們並不適用這項「加薪」。

仔細觀察台灣勞工薪資，會發現去年(2023)工業及服務業中，842萬名受雇勞工的平均每月總薪資為58,420元，其中製造業較高，為62,492元，服務業偏低，為56,744元，兩類產業月入差距達到5,748元。有趣的是，十年前(2013)卻是服務業平均月薪46,921元超過製造業的43,829元，相差達3,092元，服務業明顯超越製造業，十年來服務業薪資成長緩慢，造成了薪資逆轉。但目前服務業受雇人數高達500萬人，占所有受雇勞工近六成，製造業286萬人，僅占34%，就算製造業中的半導體業或高科技電子業出口表現好、勞工薪資再高，若不努力拉高服務業平均薪資，不可能解決台灣勞工低薪的問題。

台灣服務業低薪的原因，在芝加哥大學任教的中研院院士謝長泰早已指出，是因為市場太小、營運規模有限、無力進行研發創新，導致生產力提升緩慢或根本無法提升所致。解決之道要設法擴大營運規模，以提高其生產力；但這是個「雞生蛋、蛋生雞」的惡性循環問題，單靠業者努力很難突破。例如，能夠分攤餐飲業勞力和技術的機器人早已陸續被各國研發出來，但台灣餐飲業最有競爭力的「鼎泰豐」，迄今還是無力研發、運用適當的機器人來分攤包小籠包、炒飯等工作，以快速擴張國際版圖，蛻變成台灣的「麥當勞」，當然其高薪工作機會就無法大量增加造福台灣勞工，更遑論其他的服務業者。即使是薪資相對較高的金融業，由於缺乏「自由貿易協定」(FTA)，難以擴張國際據點，和國際間比較的規模和薪資都差了一大截。

在這種情況下，要解決服務業低薪，若無法藉貿易協定打開更多的高值國際市場，就必須借助政府更大的研發協助。只是，政府的眼光迄今仍只放在高科技電子業，偶爾注意到金融業，但幾乎完全不管「非金融服務業」，導致服務業的研發投入和成果，不僅乏善可陳，簡直就是毫無建樹。以前年(2022)來說，全台灣產業的研發投入金額達到8,980億元，以經費來源看，來自企業部門的有7,668億元、來自政府部門的有1,251億元、來自高教部門的只有48億元，還有少數來自非營利部門和國外。而若以投入的產業來看，主要是流入製造業的7,678億元，其中電腦、電子及光學業就占了6,087億元，而整個服務業只有549億元，其中資通訊服務業就占了214億元左右；社會關注的住宿餐飲業，更只有5,800萬元，也就是幾乎完全不做研發。請問，在這種情況下，我們能期待服務業的競爭力會有多大的長進嗎？也難怪，2018年時任行政院長的賴清德，宣稱二年內要打造出台灣第一隻「獨角獸」企業（市值超過10億美元的新創企業），六年內至少要有三家，到現在一個影子也沒有。

然而，我國政府一年投入於研究發展的資源1,250億元，其中多數流向政府智庫和高等教育部門，流向企業界的只有100億元，其中幾乎都流向了高科技電子業，表面上支持服務業的多半轉了一圈又進入高科技電子業。請問，在這種情況下，服務業能突破低研發、低生產力，以及低薪的輪迴嗎？

若無法參透上述因果，而政府既無力突破貿易協定，又無法顯著提升對一般服務業的研發支持，那麼想要以提高「最低工資」來解決服務業的低薪和勞工的怨嘆，就只是緣木求魚的花招而已。