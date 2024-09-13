聯合報社論／美國總統辯論，賀錦麗完勝憤怒的川普

美國副總統賀錦麗（右）與前總統川普（左）10日進行首場總統辯論會。美聯社 十日晚的美國大選辯論，全世界矚目，將近一百分鐘激烈攻防之後，大家公認賀錦麗不卑不亢，甚至丟餌讓川普上鉤，激怒他脫稿發言，最後導致川普大敗。賀錦麗陣營乘勝追擊，下了挑戰書，要再辯一場，反倒是川普陣營開始考慮再三。

大選辯論主題多是美國國內議題，經濟、移民與墮胎為最重要，川普本該質問賀錦麗，所提出的政見，在過去三年半，身為執政團隊，為何沒有付諸實施？甚至進一步將她與拜登的施政失利連結在一起，但是川普困在急於自我辯護的情緒中，一直到了最後結辯時才提到，大大減損了殺傷力。

反觀賀錦麗，雖然是拜登的副總統，對於美國選民最關心的經濟與民生問題，難辭其咎，在移民問題失控上，更要負直接的責任，但賀錦麗利用川普質問的機會，適當切割自己與拜登的關係，表示「我要提醒前總統：你不是在與拜登競選，你是在與我競選」，更說要翻過新的一頁，做新一代的領導人。

外交政策向來不是美國選舉的重點，今年卻例外，兩人對美國的國際角色有一番激辯。國際所關心的是，未來的美國總統將會如何處理加薩與烏東兩場戰爭？但是對於台灣來說，美國總統如何認定兩岸關係，更為重要。

全球對賀錦麗相對放心，因為她大致應會遵循拜登的外交路線，也許會在加薩衝突上，堅持以色列的安全之餘，稍微偏向巴勒斯坦人的人權處境，但絕對不會到川普所稱，「她討厭以色列。如果她擔任總統，我相信以色列兩年內將不復存在。」

川普沒有講他會如何處理加薩停戰，只說若他現在還是美國總統，這場衝突「永遠不會開始」；但真正讓國際咋舌的，是他對烏克蘭戰爭的看法。川普痛批賀錦麗為「史上最差的副總統」，指她未能在俄羅斯入侵前，透過談判來阻止戰爭的爆發；川普宣稱若他還是美國總統，普亭絕不會入侵烏克蘭，並說要以總統當選人身分，在就職典禮前讓俄烏戰爭停火。但賀錦麗對川普說，「我們的北約盟友非常感謝你不再是總統，否則普亭就會坐在基輔，覬覦歐洲其他地區」，她說普亭「是一位會把你當午餐吃掉的獨裁者」。

川普當政四年，在國際妄自尊大，當賀錦麗說全世界領袖背後都在笑他，川普辯稱，奧班（匈牙利總理）稱讚他，說全世界領導人都懼怕他，當他是美國總統時，美國沒有任何問題。可是奧班在歐洲被認為是新型獨裁者的代表，被他推崇，絕非好事；就像賀錦麗所指出的，北韓、中國與俄羅斯獨裁者都希望川普當選，因為他們可以藉由奉承來操弄他。

這場辯論唯一提到台灣的地方，就是晶片。賀錦麗批評川普政府沒有任何管制，「把美國晶片賣到中國，幫他們提升軍事現代化，基本上就是出賣了我們」，川普則反擊稱，中國「是跟台灣買晶片」。事實上，晶片已經成為美中台之間最為敏感的戰略問題，美國限制對中國大陸出售高級別晶片，也就限制了台灣與大陸的晶片交易，同時還會對台積電有更多要求，這是現在美國民主與共和兩黨的共識。