聯合報黑白集／飛官獲救又跳海求生

幻象戰機飛官謝沛勳從被救起到送醫，前後在海面耗時超過3個半小時。圖／聯合報系資料照片 幻象戰機失事，飛官謝沛勳上尉彈射逃生。所幸不久人被救回，在損失主力戰機之餘，堪稱不幸中的大幸。然而必須承認，其中有相當程度運氣。如果事發位置不在近岸、如果不是在溫暖夏夜、如果飛官跳傘時受傷，是否仍有如此幸運結局？

國防預算創新高，但幻象失事卻引發戰機是否老舊該升級或除役、日常訓練及海峽中線應變是否超出負荷等質疑。最荒謬的是，直升機吊索故障，飛官與救護士卡在半空，後來兩人跳海游到海巡艇旁被拉起返航。這一幕飛官獲救又跳海求生的場景，折騰飛官與人心。

空軍夜間搜救兵力，數量不足，機齡老舊。國防部幾年前把陸軍新購UH-60黑鷹直升機，強撥十五架給空軍救護隊，但這批直升機生產時並未考慮夜間搜救功能，結果救護隊總機數空前龐大，夜間執勤能量卻江河日下。而陸軍大量出借黑鷹，也影響本身戰力，軍方雖稱戰時就會歸建，問題是戰爭爆發，搜救任務必定暴增，挖東牆補西牆，補不了破損的戰力。

謝沛勳安然歸來令人欣慰，期待他早日重回藍天捍衛國家。然而，國防不能巴望幸運，料敵必須從寬，準備必須從嚴從周。部隊平日操作不可害怕意外而因噎廢食，但國防部有責任讓傷害減到最小。畢竟誰也不敢保證，下一位遇險官兵，能有謝沛勳的幸運。