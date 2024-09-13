聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／飛官獲救又跳海求生

聯合報／ 聯合報黑白集

幻象戰機飛官謝沛勳從被救起到送醫，前後在海面耗時超過3個半小時。圖／聯合報系資料照片
幻象戰機飛官謝沛勳從被救起到送醫，前後在海面耗時超過3個半小時。圖／聯合報系資料照片
幻象戰機失事，飛官謝沛勳上尉彈射逃生。所幸不久人被救回，在損失主力戰機之餘，堪稱不幸中的大幸。然而必須承認，其中有相當程度運氣。如果事發位置不在近岸、如果不是在溫暖夏夜、如果飛官跳傘時受傷，是否仍有如此幸運結局？

國防預算創新高，但幻象失事卻引發戰機是否老舊該升級或除役、日常訓練及海峽中線應變是否超出負荷等質疑。最荒謬的是，直升機吊索故障，飛官與救護士卡在半空，後來兩人跳海游到海巡艇旁被拉起返航。這一幕飛官獲救又跳海求生的場景，折騰飛官與人心。

空軍夜間搜救兵力，數量不足，機齡老舊。國防部幾年前把陸軍新購UH-60黑鷹直升機，強撥十五架給空軍救護隊，但這批直升機生產時並未考慮夜間搜救功能，結果救護隊總機數空前龐大，夜間執勤能量卻江河日下。而陸軍大量出借黑鷹，也影響本身戰力，軍方雖稱戰時就會歸建，問題是戰爭爆發，搜救任務必定暴增，挖東牆補西牆，補不了破損的戰力。

謝沛勳安然歸來令人欣慰，期待他早日重回藍天捍衛國家。然而，國防不能巴望幸運，料敵必須從寬，準備必須從嚴從周。部隊平日操作不可害怕意外而因噎廢食，但國防部有責任讓傷害減到最小。畢竟誰也不敢保證，下一位遇險官兵，能有謝沛勳的幸運。

社論

延伸閱讀

肯定國防部、海委會攜手合作 卓揆盼留存搜救紀錄汲取經驗改善

法國已退役幻象2000戰機 李彥秀籲盡快採購第三代戰機

彈跳逃生飛官謝沛勳情況良好 童綜合急診室主任透露出院時機

這張椅子已救數千人！幻象墜海飛官謝沛勳成第7730名生還者 登製造商官網

相關新聞

聯合報社論／美國總統辯論，賀錦麗完勝憤怒的川普

十日晚的美國大選辯論，全世界矚目，將近一百分鐘激烈攻防之後，大家公認賀錦麗不卑不亢，甚至丟餌讓川普上鉤，激怒他脫稿發言，...

聯合報黑白集／飛官獲救又跳海求生

幻象戰機失事，飛官謝沛勳上尉彈射逃生。所幸不久人被救回，在損失主力戰機之餘，堪稱不幸中的大幸。然而必須承認，其中有相當程...

經濟日報社論／巴菲特老矣 波克夏何去何從

談到「股神」巴菲特（Warren Buffett），即使對投資不關心的人，對他每年一度午餐會，都印象深刻，這些有錢人為了...

聯合報社論／預算之賊：人民吞不下去的浪費和矯詞

立法院將開始審查中央政府明年度總預算，在野黨立委赫然發現，總統府及行政院各部會的預算，僅「水電費」便高得嚇人。今年四月台...

聯合報黑白集／如何陷子女於不義

北檢才說要辦「黨檢媒一體」的偵訊機密外洩案，仍擋不住新的爆料流竄。柯文哲所涉京華城案，又被爆出陳佩琪利用ＡＴＭ存款達六十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。