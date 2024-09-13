經濟日報社論／川普與賀錦麗經濟政見窒礙難行

美國共和黨總統候選人川普與民主黨候選人賀錦麗。 （美聯社）

美國共和黨總統候選人川普與民主黨候選人賀錦麗10日舉行第一場電視辯論後，這場選戰正式進入「熱戰」期；特別是雙方的經濟主張，更值得深入了解並知所因應。

川普的經濟主張，一言以蔽之，就是「三低、一高」，包括低稅率、低利率、低匯率及高關稅。在減稅方面，由於2017年「減稅與就業法」將於2025年底到期，川普主張將減稅效期無限期延長，並將最高稅率進一步降到20%或15%；另外還擴大減稅範圍，包括小費及社會安全福利所得免稅，提高撫養子女寬減額，扣抵新生兒教育費用，並提高遺產稅免稅額等。如果全部落實，預估十年期間將為納稅人省下約4兆美元稅款。

為達成低利率，川普主張總統應對聯準會（Fed）的利率決策有更大的發言權，從而侵蝕Fed的獨立地位；但這必須修改「聯準會法」，可能難以落實。另外他必然會任命「鴿派」人士進駐，包括於2026年初鮑爾任期屆滿，以及理事出缺時，任命自己的人馬進駐Fed，但這需要就任數年後才有可能實現，屆時川普第一任期可能已經屆滿。

在匯率方面，川普一貫主張弱勢美元，以增強美國產品的競爭力，並使美國企業的國外獲利得以提高。但影響匯率的因素甚多，並非都能由美國經濟及貨幣政策所掌控。

提高關稅是最受各國關注的領域，尤其是總統有權依據多項法律，以行政命令來執行，並不完全需要國會通過。川普主張對進口中國大陸產品至少課徵60%關稅，對其他所有國家產品課徵10-20%關稅。他近日更表示將對不使用美元作為貿易結算工具的國家，課徵100%關稅；一旦落實，對中國大陸、印度、巴西及南非，甚至一些使用歐元清算的國家，都將造成重大衝擊。

但川普這些主張，本身就存在矛盾。最明顯的就是高關稅將使進口產品價格上漲，並使國內生產者的訂價能力增強，而低稅率也將使國內消費支出難以降溫，加上弱勢美元，如此將導致通膨升高，於是利率難以大幅降低，美元也將無法維持弱勢；屆時外國政府勢必報復，使美國出口更不具競爭力。

再看賀錦麗的主要經濟政策是，藉由提高企業稅及富人稅，再以「開後門」的減稅措施來擴大社福支出。她主張將企業稅率由21%提高到28%，企業可替換最低所得稅率由15%提高到21%，庫藏股買回稅率由1%提高到4%，對企業高階主管薪資抵減額設限，並對美國企業的國外所得提高稅率。她也承接拜登的「富人稅」主張，將最高所得者的邊際稅率提高到39%，年所得超過1億美元的家庭將被課徵25%的最低所得稅，資本利得稅率提高到28%。

賀錦麗最激進，也是問題最大的主張，就是對未實現的資本利得逕行課稅，已被經濟學者稱呼為「資本市場死亡稅」。這套政策將使富人每年都必須拋售股票來繳稅，將使美國股市易跌難漲；而且影響並非「一次性」，而是長期拖累所有投資人的報酬率，也使創新人士創業的意願下降，並使民眾更難負擔退休後的生計。因此表面上是針對超級富豪，但實際上卻傷害到所有的投資大眾。

其次，由於美國民眾痛恨物價上漲，因此賀錦麗主張禁止食品與日用雜貨漲價，以及對房租漲幅設定上限；但實施價格管制，反而會導致產品短缺，後果不但未能解決漲價問題，反而是在製造新的問題。至於房租管制，經濟學家海耶克、傅利曼與史蒂格勒的個案研究都證明這將造成毀滅性的後果，不僅使住宅短缺更加嚴重，也會使屋主不願修繕住房，從而導致社區居住環境惡化。

綜觀雙方的經濟主張，不僅存在重大歧異，而且都有違背經濟常識或窒礙難行之處。因此無論是那一位入主白宮，未來四年美國經濟都可能陷入政策混亂，與經濟展望高度不確定的困境，而全球經濟與金融市場皆可能面臨重大風險。