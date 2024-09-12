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聯合報黑白集／如何陷子女於不義

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民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆將逾600萬元不明資金存至自己與3名子女的銀行帳戶，恐淪為洗錢罪被告。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆將逾600萬元不明資金存至自己與3名子女的銀行帳戶，恐淪為洗錢罪被告。圖／聯合報系資料照片

北檢才說要辦「黨檢媒一體」的偵訊機密外洩案，仍擋不住新的爆料流竄。柯文哲所涉京華城案，又被爆出陳佩琪利用ＡＴＭ存款達六十多次，總額近七百萬元。更有媒體直言，陳佩琪和三名子女都恐列被告。

傳言是否屬實，仍有待檢方公正查明。但無論如何，把無辜的子女扯進政治風波或貪腐醜聞，是大家最不樂見的發展。上月陳佩琪自爆用兒子「當人頭」開小草咖啡廳，有犯意但無犯行，已顯得很「白目」。這回被約談，她又自稱多次用ＡＴＭ把現金存入兒女帳戶，來源是父親的「手尾錢」，再度把子女扯進渾水。

父母愛孩子，因此幫他們開公司，或直接把錢匯入其帳戶，這些都沒問題。但父母必須讓子女知道：這些金錢的來源沒問題，也不是把他們「當人頭」，更不是利用他們的帳戶洗錢或隱匿賄款。陳佩琪利用ＡＴＭ存款，因高度集中在京華城便當會及柯沈會後的兩個時段，便顯得事有蹊蹺。

ＡＴＭ不僅會「吐鈔」，也會「吐實」，再分散的金流一勾稽都會留下電子痕跡。鄭文燦為什麼要收現金，設暗櫃，顯然深諳「現金無痕」的道理；陳明文用行李箱運送，都差點露餡。和柯文哲一樣，他們都拿子女當藉口：鄭文燦豪宅登記在兒子名下，陳明文聲稱是幫兒子開店，陳水扁則讓兒子幫忙海外洗錢。他們都陷子女於不義。

京華城案 柯文哲 社論 陳佩琪

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