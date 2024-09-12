聯合報社論／預算之賊：人民吞不下去的浪費和矯詞

行政機關因應高電價時代來臨，紛紛加碼編列水電費預算。其中國安局一年編列8800萬元電費，整體水電費足足比去年多了1318萬元。圖為國安局大門。圖／取自Google Earth

立法院將開始審查中央政府明年度總預算，在野黨立委赫然發現，總統府及行政院各部會的預算，僅「水電費」便高得嚇人。今年四月台電調漲電費，民生用電調漲五%到十%；但府院等多個單位的水電費預算，卻編列了十五%到六十%不等的漲幅，顯然很不合理。賴政府不調整錯誤的能源政策，卻把暴漲的發電成本轉嫁給百姓，又誇大浮報政府機關電費，還要挖兩千億人民納稅款去補貼台電，難怪藍軍立委形容這是「一頭牛剝三層皮」。

綜觀各部門水電預算，金額最高的是國防部和國安局，分別高達一．九億元和九二○○萬元，分較去年增加十五%和十六%。國防部業務龐雜，電費大增或可理解；但國安局近年工作重心一味在推「認知作戰」，為何如此耗電，當然令人困惑。論增幅，水電費增加最多的是司法院，達六十%；總統府居次，增加廿八%，行政院則增加十七%。諷刺的是，經濟部長郭智輝先前呼籲民眾「節電」，說「不必每個房間都開冷氣」。誰料，賴政府的示範，卻是偷人民的納稅錢來繳電費，這算什麼「身教」？

所謂「一頭牛剝三層皮」，第一層是漲電價：蔡英文曾保證「十年內不漲電價」的承諾，結果是連續三年調漲了四次，今年十月恐還有第五次。第二層是公帑補貼台電：近兩年，政府透過補貼、撥補及特別預算等方式援助台電，總額已超過四千億元。其結果，只是使台電的發電結構愈發扭曲，問題愈發糾結難解。第三層是利用預算暗槓電費：政府叫民眾節約用電，自己卻大剌剌加碼編列電費，以為神不知鬼不覺。如此說一套、做一套，人民嚥得下去嗎？

卓內閣上月端出明年度總預算，歲出和歲入都破了三．一兆元，創下歷史新高。當時，賴總統親自上陣為其任內第一本總預算背書，大讚卓內閣的努力，並強調這部預算的重點在「增福利」、「強國防」、「拚經濟」。大話說來容易，但魔鬼藏在細節裡。一般民眾也許無法盡窺三．一兆元預算的所有奧秘，但只要掀開幾個角落檢視，也能看出一個志大言大的政府其實有多麼浮誇。

府院水電費大增，只是其中一隅，已足以讓人民看穿政府浪費與虛矯。另外的例子，如近年不斷自我限縮形同「漸凍人」的海基會，也被揪出陸委會對其明年預算的捐助竟大增四十%，此舉到底意欲何為？如果說這意味賴政府打算大展鴻圖，解凍兩岸交流，那還說得過去；但海基會在鄭文燦因貪汙被起訴後，董事長一職仍然懸缺至今。兩岸關係不僅冰凍如昔，交流或觀光連小門都無意開啟，賴總統還時不時發表費人疑猜的言論，加深兩岸心結。在這種情況下，海基會預算大增，民眾能苟同嗎？

一個機構功能越來越限縮，但經費卻節節上升；如果在民間企業，早就被裁撤了，賴政府卻絲毫不以為意。海基會自己的說詞，則是「勞務成本上升」。事實上，一個不思有所作為的機構，海基會的業務量近年已經減半，人事成本卻反而上升，莫非政府把它當成人事酬庸的管道？再說，賴清德連對兩岸宗教交流都深懷戒懼，呼籲宮廟「不要被拐走」；這種心態下，政府對海基會投注龐大人事費用，任何華麗的藉口也無法自圓其說。

一年三兆的預算是個天文數字，檢視這個預算的編織結構，卻充滿粗疏、浪費、浮誇和虛矯。說穿了，政府的態度就是滿不在乎；至於被剝三層皮的老百姓究竟有沒有反抗能力，就全靠在野黨立委的把關了！