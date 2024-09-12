經濟日報社論／巴菲特老矣 波克夏何去何從

波克夏董事長、「股神」巴菲特。 美聯社

談到「股神」巴菲特（Warren Buffett），即使對投資不關心的人，對他每年一度午餐會，都印象深刻，這些有錢人為了聽到巴菲特的智慧之言，不惜花上千萬元，就是為了與他吃上一餐飯。

8月30日是巴菲特94歲大壽，他的投資公司波克夏海瑟威市值更在兩天前，衝上1兆美元，是臉書Meta、亞馬遜、谷歌、特斯拉、微軟、輝達、蘋果等高科技公司當中，唯一不是科技業的，他的判斷向來被認為精準，但在美股與政局動盪不安的浪潮中，還能夠繼續下去嗎？

很多人對巴菲特與波克夏是有信心的，認為過去50年，已經證明其獨特的投資模型是有效的，簡單說就是不斷押注在當代最優秀的公司，只要它自身資本配置不犯重大錯誤，波克夏的生命周期會比所有的企業都還更長。

巴菲特在44年前，將這家垂死的紡織公司，操作成全世界知名的投資公司，每年股東大會時，甚至成為新聞盛事，財經媒體紛紛派人採訪。

但是把數字攤開來看，波克夏的績效也不見得這麼好，經濟學人最近的一篇報導指出，如果除掉蘋果投資獲利，波克夏自2019年至今年6月的市值，只增加50%，比起標準普爾500的增幅120%，要差多了。

蘋果與微軟的投資，給波克夏帶來三倍以上的利潤，但最近這幾個月，就在蘋果要發表iphone 16前夕，波克夏又開始脫手所持有最有價值的蘋果股票，僅僅在第2季，就減持49%的蘋果股份，賣出約3.89億股，使持股降至4億股，價值約840億美元，也引發市場揣測，究竟是巴菲特看錯了？還是他看到了我們所沒有看到的地方？

蘋果無疑是波克夏的招財貓，愈來愈多人質疑巴菲特是不是還看得準，巴菲特之所以能夠建立起他神一般的地位，主要看的是老方法：找到體質好的公司，放上有能力的經理人，等待經營績效，然後變現走人，但在新科技時代，有很多事物是超乎巴菲特這代人的想像的，像AI的發展，巴菲特未必有足夠的智慧可以知道。

在2022年的第3季，巴菲特曾經買過台積電（2330），而且一口氣就買了6,000萬股，市值高達41億美元，但半年不到就急著脫手，巴菲特事後說：「台積電是世界上管理最好、最重要的公司之一，我不喜歡它的地理位置。」巴菲特所憂心的，正是全世界當時所擔心的台灣地緣政治的緊張，可是現在巴菲特後悔了嗎？

現在波克夏手中的現金部位高達2,800億美元，甚至比美國政府手中的短期國債都要高，但是抬頭四顧，只見到處是危機與陷阱，不敢冒險，這也反映出波克夏董事會的平均年齡是68歲，大家的心態都是謹慎小心。

聯準會9月降息，可能會讓波克夏遭遇逆風，因為現在波克夏現金部位非常龐大，利率若在未來六個月由5.5%左右降至4%以下，現金部位的利息收入將大減，若股市大漲，波克夏獲利必受影響。

不過要評價巴菲特，不能只以他賺的錢多少來衡量，他的生活非常簡樸，吃的不過是漢堡，開的也是美國老車，除了自己的住家，也只有一套房產，但是巴菲特卻是大慈善家。

公開拍賣與巴菲特共進午餐，已經進行了21屆，在2022年最後一次的拍賣價，竟然競價到了1,900萬美元，這筆鉅款不是落到巴菲特的荷包，而是到了「格萊德基金會」，總共籌集到的5,310萬美元，用作向舊金山的窮人和無家可歸者提供食物、醫療、住房、托幼、職業培訓等慈善服務。

去年11月，巴菲特長期摯友，也是波克夏副董事長孟格過世，有人猜測，這將逼使巴菲特考慮退休，但在今年2月致股東信中，巴菲特除了表達懷念之外，還表示將由阿貝爾擔任波克夏的CEO，但沒有提到自己何時退休。投資人相信，以巴菲特如此之智慧，一定是有所安排了。