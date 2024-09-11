經濟日報社論／國家公園種電 杯水車薪

為開發再生能源降低碳排，內政部於9月9日發布訊息，擬參考國外國家公園經驗，規劃在遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場等架設太陽能光電板。示意圖。記者蔡世偉／攝影

為開發再生能源降低碳排，內政部於9月9日發布訊息，擬參考國外國家公園經驗，規劃在遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場等架設太陽能光電板。內政部認為，此舉不僅可降低運營成本，還可打造國家公園為低碳生活的實踐場所。此舉引發環保人士抗議。如果從經濟角度來衡量，不同地區的房屋，每年能享受到日照的時間也不同，因而強制國家公園屋頂種電的政策並不符「成本效益分析」準則。

內政部要求國家公園署設置相關設施前務必仔細評估，避開重要景觀及避免影響遊客的觀賞體驗，但卻未考慮國家公園所處區位日照時間長短的差異；依此差異考量，較適合屋頂種電的遊客中心為地處南部、平地，而較不適合的則為地處北部、深山。因此，在目前11處的國家公園遊客中心中，有五處較適合屋頂種電：包括位處海拔300公尺以下的台江、墾丁及金門國家公園，以及玉山國家公園的水里及南安服務中心。

至於不適合屋頂種電的遊客中心有六處：包括海拔537公尺，但天氣常潮濕的陽明山；海拔539公尺的太魯閣；海拔1,719公尺的雪霸公園；以及屬於玉山國家公園，海拔分別為891、1,109及2,625公尺的梅山、東埔、及塔塔加遊客中心。

即使有五個遊客中心較適合屋頂種電，但由於今年許多高速公路休息站的種電經驗，令民眾懷疑在種電過程中，環境生態是否不致遭受破壞。這是因為今年1、2月時，媒體曾經大幅報導，為闢建二高的苗栗西湖北站的停車場為太陽能光電場，政府卻將場內喬木施工移植到他處「安養天年」。

不僅國家公園內的建築物不宜強制屋頂種電，民間的建築物亦不宜。因此，雖然立法院去年通過《再生能源發展條例》，規定一定規模以上新、增、改建的建築必須設置屋頂光電，但此臨界規模的訂定不宜太過嚴格。近日有媒體報導，內政部擬規定建物容積超過1,000平方公尺，每20平方公尺要強制裝設1千瓦的太陽能板。依此規定，會影響後續新、增、改的建築約占6%。 不過，若照民間一些環保團體的建議，下修臨界規模至300平方公尺，則影響比例將上升至20%。

降低強制屋頂種電的建物容積臨界規模，不但使更多家戶喪失不去屋頂種電的選擇權，也會大幅增加台電的購電成本。目前經濟部制定的再生能源電能躉購費率和裝置成本呈高度正相關。每度發電成本最高的離岸風電，所獲得的躉購費率也最高。至於屋頂種電的費率，則隨裝設瓦數增加而減少。依今年第二期躉購費率計算，對1,000平方公尺及300平方公尺的屋頂種電，台電每度平均分別花費4.88元及5.66元購買。由於截至今年7月底止，台電每度平均電價3.27元，故分別補貼此兩種屋頂種電每度1.61元及2.39元。因此，對擁有300平方公尺屋頂的屋主而言，種電可享有厚利。不過，有屋主可能更喜好在屋頂蒔花種草，因而強制種電違反其意志，損害其權益。

強制國家公園以及強制民間的建築物屋頂種電，都是政府為因應明年5月核三廠第二機組除役後的「非核家園」所預做的準備。不過，國人近來對非核家園態度轉變頗大；根據台灣永續能源研究基金會（TAISE）今年7月的最新民調，支持以「核電」作為2050淨零因應策略的民眾已逾六成，較去年增加5.7%。另外，有逾半民眾認為應啟動核四、而有近五成民眾支持核三延役。因此，政府與其絞盡腦汁製訂屋頂種電的相關法規，但只獲得涓滴的發電量，不如早日促成核三廠延役，以獲得超過目前全國6%的發電量。