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聯合報黑白集／國民黨和陳其邁比暖

聯合報／ 黑白集

高雄國賓飯店結束營業，近日因重建案容積率高達1142.4%遭外界關注。 記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店結束營業，近日因重建案容積率高達1142.4%遭外界關注。 記者徐白櫻／攝影
京華城案翻攪政壇，愛河邊居民總算有機會昭告全台；高雄國賓改建案以「飆速危老」取得容積獎勵，過程比京華城還神秘離奇。當地市民曾要求市府公開結構鑑定報告，官員以「侵害當事人權益」峻拒；未料，柯文哲被送上囚車之際，陳市府突宣布將委託第三方重新評估。陳其邁髮夾彎和柯Ｐ囚車南北聯動，有如一幅官場現形記。

位於土壤液化高潛勢區的高雄國賓，兩年內由安全搖身變「危老」，兩次鑑定結論完全相反；官員辯稱是鑑定方法不同。先前居民擔心公安問題發起陳情，雖有一二藍營議員相挺，市府根本不理。京華城案細節全部攤開，高雄國賓案卻被當機密，南北未免反差太大。

國民黨上從黨主席，乃至矢言市長大位的柯志恩，只知高談京華城，無視高雄也可能有容獎弊端。僅羅智強、王鴻薇少數藍委關心，難怪高雄市政府過去都不當一回事。

柯市長特賜京華城綠色通道，陳市府對高雄國賓熱誠服務，不遑多讓。業者決定改建，飯店建物危險係數隨即翻倍，工務局照單全收。一方面任由危老建築繼續營業，另一方面許可業者藉危老取得容獎。這種邏輯市府應出面說清楚。

高雄國賓爭議在於「真假危老」，陳市府可別學柯文哲，把責任甩鍋第三方專家。國民黨只高喊揭弊，卻虎頭蛇尾，南北雙標，和陳其邁比暖。

社論

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