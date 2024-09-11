聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

賴清德總統（左）提名前競選總部主委姚立明（右）擔任司法院副院長暨大法官，引發軒然大波。 圖／聯合報系資料照片 柯文哲案的偵辦因程序爭議，加上綠營側翼以片面訊息帶風向操作，外界質疑政治力介入的聲浪愈來愈大，也激化對執政黨的不滿。在此之際，檢視賴總統首次提名的大法官人選，除凸顯他藉政治介入司法的企圖，更將司法視為打擊政敵、擴充權力的工具。這種利用司法鼓吹仇恨、激化社會對立的作法，豈是正當的治國之道？

賴總統宣示肅貪，表面上看似不分政黨，有問題就辦，實際卻非如此。鄭文燦案早在七年前即幾已人贓俱獲，卻因政治干預，檢調遲至今年七月才起訴，案情細節才逐漸曝光。相形之下，柯文哲從政治獻金案到市府時代的京華城等案，卻是數案併發沸沸揚揚，綠營名嘴、側翼不斷預告檢調辦案進度，或以各種片段訊息誇大其罪狀。鄭、柯兩人受到的待遇，完全不平等。

以鄭文燦案為例，檢方一開始聲押他失利，但法官早已認定他貪汙罪嫌重大，只是對「有無羈押必要」看法不同。柯文哲的待遇卻非如此，北院首位法官認為柯文哲貪汙罪嫌不重大；第二位法官則持迥然不同見解，直指他明知違法，仍執意圖利威京集團兩百多億元。兩名法官根據的是同一份證據，兩者的心證竟差距如此巨大，連許多法律人都對最後的羈押裁決滿腹疑惑，遑論一般民眾。

兩人都是權傾一時的直轄市長，鄭文燦七年才辦了一案，柯文哲則是半年就連辦四、五案，待遇明顯有別。此外，檢調辦案手段的高低調、偵查機密是否洩漏給特定媒體，都可看出明顯差異。尤其，鄭文燦從收押到起訴，皆無雙手上銬的畫面流出；柯文哲則在北檢兩度被上銬。這如何讓民眾相信司法天平沒有傾斜？

近日，親綠媒體拿柯文哲的親筆便箋及ＵＳＢ記載之「沈慶京一五○○」大作文章，自稱是使其一刀畢命之鐵證。如果這些訊息是辦案人員洩漏，司法利用媒體在外進行案情炒作及輿論煽動，根本是「未審先判」，只會損害司法威信，無助社會正義。更何況，國家機器全力追殺第三大黨主席，將扣押的手機及ＵＳＢ事證利用親綠媒體進行選擇性曝光，將坐實「政治追殺」之譏。這種手段，和民進黨一向批評的「威權監控」有何差別？

柯文哲在北檢應訊時，挺綠網紅四叉貓與在外聲援的小草發生衝突，該名小草次日即在永和自家墜樓殞命。此一悲劇發生後，政府仍毫無警覺。連日來，陸續有民眾到柯文哲老家張貼柯被上銬照片及辱罵柯母的標語，也有小草到民進黨高雄市黨部砸雞蛋；甚至有課輔老師在網路上貼文，揚言要殺檢察官和法官。社會仇恨及對立氛圍急劇升高，有誰樂見嗎？

司法如果公正無私，也就罷了。但觀察賴總統提名的司法院正副院長和大法官人選，不僅充滿政治算計，也赤裸裸罔顧司法體系的獨立與尊崇。選擇遊走在不同政黨間的姚立明出任副院長，包括不同時期「功在黨國」的大法官提名人，人們能對司法的客觀中立懷抱什麼樣的期待？這種手法，猶如前些年的波蘭極右翼執政黨「法律與正義黨」，以司法改革為名對最高法院法官進行大清洗，藉此遂行打擊政敵並違法擴權。此舉除引發民眾抗爭，甚至遭歐盟裁罰並一度失去金援；拗了八年，該黨去年終於失去執政權。

執政黨利用肅貪之名對在野黨進行攻擊抹黑，挑撥社會仇視，或許能收一時漁利。但一旦被識破，司法公信崩毀，社會公序良俗葬送，便是全民皆輸之局。領導人若以製造衝突、鼓吹仇恨為樂，那真是台灣人的悲哀。